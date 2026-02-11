元朗有狗狗被指控咬人遭漁護署帶走 熱心市民憂狗狗下場：他只是貪玩沒惡意傷人

【動物專訊】元朗山下村一隻狗狗於2月4日被指控咬人，最終被漁護署帶走，有嘗試救狗的熱心市民為該小狗喊冤，稱被狗狗「咬」的人士「只是紅了，沒有流血」，她相信狗狗只是貪玩，並無惡意傷害人。她擔心狗狗會否被人道毀滅，希望狗主盡快聯絡漁護署接回狗狗。

該熱心市民表示，當日早上8時在街上見到該戴著頸帶的狗狗，之後該狗狗便跟著她，就在她打算向村民了解狗狗是否有主人時，狗狗突咬了一名女途人，「但完全沒流血，只是紅了，那女人堅持報警。」

她又表示，當時狗狗繼續跟著她，因此她將狗帶到家門外，並聯絡不同動物機構求救，但還沒等到有義工來接狗，那女子的家人便找到她家門並報警，結果警方到場後，聯絡漁護署將狗帶走。

她之後曾致電聯絡漁護署，該署職員以她並非狗主為由，拒披露狗狗詳細情況，只表示狗狗還在上水狗房，未有人接走。她坦言十分擔心：「因為當日隻狗很乖，我問過很多村民，都說沒見過這隻狗，擔心隻狗是被人遺棄，主人未必肯接回隻狗。」

她又形容，狗狗的牙齒很白，估計可能約1歲左右，「我懷疑他是貪玩，而不是有心傷害人。」

本報正向漁護署查詢，了解狗狗的最新情況。

元朗山下村狗狗被指咬人，遭漁護署帶走。

當日想救狗的熱心市民指狗狗只是貪玩，應沒有惡意。

