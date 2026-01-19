元朗村屋業主拒拆搭建物 違清拆令被判罰款逾9萬元

【on.cc東網專訊】​一名業主由於不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，上周五（16日）在屯門裁判法院被定罪及判罰款合共92,140港元，當中52,140港元屬就罪行持續的日數所判的罰款。

有關個䅁涉及元朗塘頭埔村一幢村屋旁一個面積約80平方米的搭建物。由於有關僭建物不會獲地政總署發出豁免證明書，亦並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署根據《建築物條例》第24（1）條向業主發出清拆令。該業主沒有履行清拆令，故遭屋宇署檢控。

廣告 廣告

屋宇署發言人今日（19日）表示，僭建物可導致嚴重後果。業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，屋宇署會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以保障樓宇及公眾安全。根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款200,000港元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款最高20,000港元。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】