元朗沙洲里村倉庫起火一度傳出爆炸聲，約190居民漏夜疏散。(有線新聞截圖)

元朗有倉庫發生火警。昨日(26日)晚上約11時，屏廈路沙洲里村的一個倉庫突然起火，火勢迅速蔓延，消防處接獲多宗報案。據指現場一度傳出爆炸聲，火勢逼近附近民居，約190名居民需漏夜撤離至安全地方。有附近居民拍下火警時的情況，可能倉庫火勢猛烈，有大量濃煙直捲半空。

消防人員接報到場，並開喉進行灌救，救護人員亦奉召到場戒備。直至今日(27日)凌晨約4時，消防處始就此宗火警發出停止動員訊息，火勢大致被救熄，期間派出3隊煙帽隊及3條喉灌救。消息指，現場為一間鐵皮頂的車輛維修中心，懷疑火警期間有風煤樽被火勢波及引起爆炸。警方初步指，受影響火場面積約20米乘30米，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成份。事件中，有約190人由人員協助或自行疏散到安全位置。

