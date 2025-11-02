元朗男天台疑晾衫失足墮簷篷 手部受傷
警方今日(2日)接獲途人報案，指一名男子從高處墮下，跌落元朗裕景坊11號興發樓一簷篷位置。警員到場調查，發現男子手部受傷，幸無大礙，經救護員治理後，拒絕送院。經初步調查後，相信該名39歲尼泊爾籍男住戶於天台晾曬衣物時，意外失足墮下。警方將案件列作「有人意外受傷」跟進。
