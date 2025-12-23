元朗白沙村出現恐嚇告示 聲言放置驅狗毒藥

【動物專訊】任何人傷害動物或鼓吹傷害動物，都是絕不能容忍的惡劣罪行。有讀者對本報表示，昨日在白沙村一個民居與車房圍繞的空地發現一個恐嚇告示，該告示寫已撒「驅狗毒藥」，又寫上「隨地狗屎後果自負」。該讀者表示，暫時未發現有毒餌，但該處除了有人放狗，亦有些社區貓生活，擔心他們會中毒受害。

讀者表示，該告示牌應是昨日才擺放，位置是一個大爛地，附近是民居及車房，「昨晚都有些保護動物的朋友來影相，但沒多久便被人趕，因為那位置都是村幾深入的位置。我們沒有睇到藥餌，都希望只是恐嚇作用而沒有真的放毒，因為附近都有幾家人有養狗狗，都有些擔心。」

他又表示，那個位置除了有人放狗，亦有很多社區貓，不過暫時沒有發現毒餌，亦未有動物中毒的個案。

近年香港多次發生投毒餌案件，這類惡意傷害動物的案件一宗都嫌多，更不應該鼓吹成風。如發現有可疑毒餌，請馬上報警求助。另作為狗主，除了避免狗隻在外誤服可疑物件外，亦應盡公民責任，妥善清理狗狗的便溺，保持衛生及減少仇狗人士針對狗狗的風險。

白沙村近日有人放恐嚇告示，指會放毒。

