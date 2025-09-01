元朗禮修村兩病貓被遺棄 貓瘟上眼疑涉黑心繁殖場

【動物專訊】元朗禮修村發生懷疑刻意遺棄生病貓貓事件，兩隻估計只有約6個月大的小貓在公廁外徘徊，獲熱心市民救起，但兩貓都出現貓瘟上眼的情況，估計會有部分失明情況。熱心市民梁小姐表示，懷疑涉及無良繁殖場遺棄病貓，希望居民留意。

梁小姐表示，前晚在元朗禮修村公廁外發現兩隻貓在四處跑，於是她們將兩貓救起送醫，發現兩隻貓均出現貓瘟，而且病毒已感染到眼睛，估計可能會失明。

現時兩貓由義工帶回家照顧，由於估計兩貓是無浪繁殖場所遺棄，所以梁小姐希望讓更多人知道，關注繁殖場棄病貓的問題。

元朗是名種貓被遺棄的黑點，八鄉錦莆路在2023年便曾試過短時間內有多隻名種貓被人遺棄，當時義工也估計是黑心繁殖者所為。如目擊有人棄貓，請拍下證據及報警，根據《防止殘酷對待動物條例》，如有人的作為令動物受到不必要的痛苦，即屬犯罪，最高可罰款20萬元及監禁3年。

貓貓被遺棄在公廁外，眼睛受貓瘟病毒感染。

獸醫為貓貓檢查，估計貓貓只得6個月大。

