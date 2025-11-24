涉事外用產品。(政府新聞處)

因應元朗一間美容院涉嫌違法銷售一款含有未標示受管制藥物成分的外用產品，衞生署今日(24日)聯同警方採取執法行動，拘捕一名涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品的48歲女子。

衞生署跟進一宗醫院管理局轉介的個案，早前從元朗宏業南街一間美容院購買名為「榮氏高膚康醫用退熱凝膠」的樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，樣本含有《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥「丙酸氯倍他索」及「咪康唑」。有關產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品。

廣告 廣告

衞生署呼籲已購買上述產品的市民應立即停止使用，並提醒市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品。衞生署會繼續調查事件和採取適當跟進。

「丙酸氯倍他索」是用於治療炎症的類固醇藥物，不適當使用類固醇會引致皮膚問題及系統性的副作用。「咪康唑」用於治療真菌感染，副作用包括局部皮膚刺激及過敏反應。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/元朗美容院涉違法銷售受管制藥物-48歲女被捕/621688?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral