元朗美食｜元朗台灣過江龍「羅東肉焿番」宣佈結業！主打台式魯肉飯＋芋泥肉鬆吐司

【Now Sports】周日西超盃決賽，巴塞隆拿以3:2力挫死敵皇家馬德里，成功衛冕。巴塞隆拿有也馬和利雲度夫斯基回到正選陣容；皇家馬德里則沿用了上場淘汰馬德里體育會的陣容，但歇冬後因傷缺席了兩場比賽的安巴比，出現在後備名單中。兩軍上半場都創造了不少機會，但埋門一腳欠佳，巴塞方面有夏芬拿（Raphinha）和費明盧比斯錯失良機，近兩場取代安巴比打正選的皇馬前鋒干沙路加西亞，也單刀失諸交臂。不過，踢至36分鐘，僵局打破，費明盧比斯在中場線妙傳給後上策應的夏芬拿，面對祖亞曼尼的防守，他冷靜推向其左邊後快速起腳，地波射破古圖奧斯的十指關。以為半場1:0作結，怎料補時竟出現3個入球，先是皇馬在補時兩分鐘由雲尼素斯在左路個人突破，連過兩關後窄角度施射得手，但兩分鐘後，柏迪送直線，利雲度夫斯基接應單刀挑過古圖奧斯，助巴塞再度領先；只是兩分鐘後，皇馬二度扳平，在角球攻勢中，先是侯辛迎頂，夏芬拿跳起救空門中柱彈出，但干沙路加西亞立即在門前補中，結果打成2:2回更衣室。下半場，兩隊依然鬥攻，但去到73分鐘，夏芬拿在禁區頂起腳，因為省中阿辛斯奧改變方向，讓古圖奧斯再度投降；皇馬落後下換入安巴比，可是剛傷癒

now.com 體育 ・ 6 小時前