男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
元朗美食2025｜元朗15大美食小店推介！自家製越南家庭式肉肝醬/沙嗲牛肉麵關注組/最強糯米糍
元朗美食數不盡！想瘋狂掃街食不停，Yahoo Food整合15大必吃元朗美食店，一文睇盡最強人氣元朗美食！
元朗美食一向出名，中、西、日、韓及泰任君選擇！大量小店臥虎藏龍，不少人會專程入元朗掃足一日街，品嚐元朗美食！不過元朗好食小店太多，不能盡錄，有見及此，Yahoo Food精選15大元朗美食小店，由小食到主菜，胃口絕對大滿足，做到空腹來捧著個大腹走！某些店舖需要大排長龍，預留時間才有機會食到，想知就快留意以下介紹啦！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
元朗美食2025推介1.越男棍：用足兩日製作越南家庭式肉肝醬
越南法包是越南的國民美食，偏偏來到香港卻不容易找到間好吃的越南法包店；越男棍老闆來自越南，法包雖不是自製，但來貨新鮮，外脆內軟熟，包身搽了一層厚厚的越南肉肝醬，材料和煮法來自老闆的家庭食譜，以豬肝、雞肝、肉碎、豬皮又炒又打碎製成，前後製作時間要兩日。出來味道獨特，惹味帶甘香，簡單配炸豬扒/雞扒/牛肉及醃菜，一口爽、脆、腍，有肉香又不肥膩。法包令可配牛醬，扎肉，魚餅，一樣大份又好吃，而且為了味道正宗，這裏的魚露、辣椒醬、青檸、香茅及香葉都一律用越南貨。
越男棍
地址：元朗鳳攸東街9號好順意大廈地下79A鋪（地圖按此）
電話：從缺
元朗美食2025推介2.幸谷駅：自家製鯛魚燒 超多特別口味！
鯛魚燒是日本傳統美食，但通常味道只有甜味，但在鯛魚燒專門店幸谷駅，內有15款鯛魚燒，口味有鹹有甜，用日本蛋、日本麵粉跟日本牛奶及蜜糖製成，粉漿即叫即製。鯛魚燒分為「傳統皮」及「酥皮」兩大種類。傳統皮較襯甜食，口感覺較為紮實，酥皮則較鬆較脆，有更多牛油香。而鯛魚燒的配搭也十分特別，好像有蟹柳蟹膏酥皮鯛魚燒、明太子芝士竹輪酥皮鯛魚燒、黑糖鮮奶麻糬等。
幸谷駅
地址：元朗鳳翔路2-6號加點G樓C033號舖（地圖按此）
電話：9322 7311
元朗美食2025推介3.嘉發小食：童年回憶 必食馳名格仔餅、雞蛋仔！
格仔餅跟雞蛋仔雖然是港式美食，但不是間間做得好。而嘉發小食就是元朗小食名店，格仔餅分為薄脆版及加厚版，兩者均做到外脆內軟，加厚版的花生醬、砂糖、牛油等配料份量十足，比例剛好，裡面夾著的花生碎也是自己炒的，口感豐富滿滿；
而薄脆版厚度則比一般格仔餅薄一半，夾著薄薄的牛油砂糖餡，吃起來「脆卜卜」的，口感亦富層次。雞蛋仔亦有多款口味選擇，推介以鹹蛋黃製成的黃金芝士雞蛋仔，同樣外脆內軟，鹹蛋味濃，加上拉絲芝士，創新口味突破想像，還有口感煙韌的抹茶Q彈麻薯雞蛋仔、海苔芝士肉鬆雞蛋仔等等均獲得食客大讚！
嘉發小食
地址：元朗教育路3-7號富好大廈地下9號舖（地圖按此）
電話：從缺
元朗美食2025推介4.永順沙嗲牛肉專門店：元朗人氣茶餐廳 沙嗲牛肉麵關注組都力推！
如果你是沙嗲牛肉麵的Fans，又怎能錯過沙嗲牛肉麵關注組都力推的永順沙嗲牛肉專門店！叫得自己做專門店，店家的沙嗲牛肉麵當然有水準，牛肉嫩滑，沒有其他坊間茶記使用梳打粉醃牛的口感，沙嗲湯底鹹淡適中，感覺不會太膩，花生味則較市面其他沙嗲牛濃，也因此會較香口。店內芝士流心蛋豬扒治亦是名物，多人的話可以叫一份Share。
永順沙嗲牛肉專門店
地址：元朗安寧路2號冠煌樓地下（地圖按此）
電話：2474 7074
元朗美食2025推介5.肉慾：牛舌愛好者必到！只做晚市丼飯店
元朗多性格小店，日式丼飯店肉慾就是其中一間，只在晚市開店，更只賣6款丼飯。招牌牛舌芯丼飯，用澳洲安格斯牛舌的中心位，肉彈牙而無渣，指定燒至五成熟，切開仍然見到肉質呈粉紅色，圍著碗邊鋪得滿滿，中間加一隻用日本醬油、味醂、清酒等調成醬汁漬成的日本蛋，米飯則用日本秋田米，還會灑上滿滿的蔥花，完全把白飯遮蓋！牛舌芯外，丼飯另可配美國封門柳、白燒鰻魚及打卡度甚高的厚切黑豚肉等，同樣簡單又吸引。
肉慾
地址：元朗建德街71號地舖（地圖按此）
電話：9380 8509
元朗美食2025推介6.爆辣冷麵：元朗人氣冷麵店 4款辣椒製秘製辣椒醬
自認自己無辣不歡的話，又敢不敢刺激元朗的爆辣冷麵？店家的招牌「爆多蟹籽冷麵」蟹籽多到滿瀉，配搭特製辣醬，口感豐富惹味，是區內掃街熱店之一。秘製辣椒醬用到4款辣椒，以猛火炒製3小時而成，由蚊仔辣至爆爆爆辣共6款辣度可供選擇，辣得過癮。爆多蟹籽冷麵以滿滿蟹籽鋪面，每條冷麵都掛滿蟹籽，賣相吸睛；爆荽冷麵在蟹籽之上再加上大量芫荽，荽控必試。至於爆撈海鮮內有逾十款食材，包括鮑魚、大蝦、帶子、墨魚嘴等，配上香濃辣醬，非常滋味。
爆辣冷麵
地址：元朗西菁街9號富盛大廈地下89號舖（地圖按此）
電話：6381 2115
元朗美食2025推介7.驊記糕點屋：元朗最強花生糯米糍 日賣千粒
糯米糍雖然是傳統小食，但一直都深受港人喜歡，而說到元朗最強花生糯米糍，相當不少元朗人都會說是驊記糕點屋。驊記在元朗做了20年，家庭式製作，開業以來都是即叫即包，由開漿、蒸煮糯米糍皮、炸花生餡、壓花生餡、搓皮、包餡，入盒，糯米糍入口時仍然微暖，外皮滑如豆腐，薄而軟糯，花生餡多到咬一啖已經塞滿整個口，香口不太甜，另外還有多款傳統糕點。假如你是放假特意入元朗的話，記得買一盒回家做「手信」。
驊記糕點屋
地址：元朗元朗安寧路20-24號利群樓地下（地圖按此）
電話：從缺
元朗美食2025推介8.Find The Way：日式復古洋食屋 必食超厚熱香餅
想逃離繁忙的香港？元朗Find The Way是間日式復古喫茶店，由餐牌到環境都猶如走進了日本昭和時代的咖啡店中。餐牌上主打各款洋食，招牌超厚熱香餅香味四溢，蛋味濃郁的焦糖雞蛋布丁是不少客人的最愛，另外還有蜜瓜梳打、香料奶茶等等，不過要留意小店不設Wi-Fi及廁所，以及只收現金。
Find The Way
地址：元朗屏會街9號同發大廈地下P3號舖（地圖按此）
電話：從缺
元朗美食2025推介9.糧豆倉珈琲焙煎工房：咖啡迷聖地 直接與咖啡農及咖啡莊園合作
元朗多咖啡店，更是一間比一間驚喜！好像糧豆倉珈琲焙煎工房只賣咖啡跟咖啡豆，小店由2019年開始，走進雲南與緬甸邊境，直接與咖啡農及咖啡莊園合作、並每年在咖啡產季時親身到雲南不同莊園進行採收咖啡豆工作，再通過合作的咖啡豆處理廠進行咖啡豆處理過程，最後再進行炒豆。在元朗店大家除了可以品嚐多款精品咖啡，亦可以買走咖啡豆。
糧豆倉珈琲焙煎工房
地址：元朗西菁街2號興旺樓地下1C及1D號舖（地圖按此）
電話：9885 2919
元朗美食2025推介10.覓食家：超巨型20cm人氣炸雞髀
覓食家以超巨型的炸雞髀闖出名堂，每隻足足長達20cm，有如手掌般大，非常足料！當中必吃的配搭是至識食雞髀煎蛋飯，即叫即炸的雞髀以先焗後炸的煮法炮製，可以迫出多餘的油份，外皮香脆且保持豐富肉汁，啖啖肉非常滋味！除了炸雞髀吸引之外，另外黃金雞扒也是人氣推介，可以試試黃金雞扒配沙律薯餅，雞扒肉質嫩滑且富有肉汁，啖啖肉滿足口感又不用吮骨，還配有清新的沙律，一流！
覓食家
地址：元朗鳳翔路33-43號鳳翔大廈地下4號舖（地圖按此）
電話：2657 8738
營業時間：11:30-22:00
元朗美食2025推介11.肥姐蠔餅婆：超多蠔仔香脆蠔餅
去元朗想掃街醫肚，就不要錯過肥姐蠔餅婆！即叫即煎的蠔餅是鎮店名物，每次經過必定大排長龍。蠔餅做到皮薄香脆的口感，內藏大量蠔仔，非常足料。喜歡吃芫荽的話，可配以一同享用。另外若然是嗜辣者，可以加入少許辣椒醬拌食，辣勁十足！
肥姐蠔餅婆
地址：元朗教育路68號兆豐樓地舖（地圖按此）
電話：從缺
元朗美食2025推介12.鹵家：馳名燒味店！必試秘汁鹵家鴨&叉燒
燒味飯，平時日常生活都經常吃得到！家庭式經營的鹵家，深受元朗居民歡迎，絕對是人氣元朗美食之一。主打的燒味包括蜜汁叉燒皇、梅子脆燒鴨、秘汁鹵家鴨及頭抽豉油雞均是招牌名物。蜜汁叉燒王是半肥瘦的叉燒，帶有焦香感，佐飯一流。另外秘汁鹵家鴨是潮式風味的滷水鴨，每件鴨肉非常入味且肉質細緻嫩滑，值得一試！
鹵家
地址：元朗教育路68號兆豐樓地下10及14號舖（地圖按此）
電話：2363 0355
元朗美食2025推介13.好到底麵家：老字號粉麵店！必試蝦子撈麵
好到底麵家是元朗的老家號粉麵店，由1940年開業至今，超過80年歷史。以大地魚作為湯底，味道清新香甜。主打必吃是蝦子撈麵，面層加入大量的蝦子，麵條彈牙爽口，非常惹味！另外還有雲吞也是人氣之選，每粒雲吞配以大量蝦肉，皮薄餡靚。
好到底麵家
地址：元朗阜財街67號地舖（地圖按此）
電話：2476 2495
元朗美食2025推介14.爽爽麵店：必試人氣名物醉雞&豬扒
爽爽麵店最出名是其醉雞和豬扒，當中醉雞可選擇冰鮮醉雞或新鮮醉雞，食客可搭配飯、撈麵、米、河或麵。醉雞一上枱就已經散發濃郁酒香，雞肉滑嫩，當中還附送爽口雞腎，就算是冰鮮雞也沒有雪藏味。如果配搭湯麵，可將醉雞汁加進湯中，令湯的味道立即昇華！另外，豬扒肥瘦適中，梳打粉不算厚，所以煎得超香有咬口！
爽爽麵店
地址：元朗鳳攸南街3號好順景大廈地下7號舖（地圖按此）
電話：2477 4988
元朗美食2025推介15. 稚：超抵高質日式定食！必試蒲燒鰻魚
日本菜向來是港人最愛，主打日式定食的稚就最適合不過！店內麻雀雖小，但是五臟俱全，更會播放日本歌曲，仿如置身於日本般！招牌名物是蒲燒鰻魚，大大條之餘更是份外鮮味可口，只需另加$30即可配以定食享用，當中包括前茶、漬物、珍珠米飯及味噌湯，配搭豐富。
稚
地址：元朗俊賢坊18號權益大樓3號舖（地圖按此）
電話：3590 4758
常見問題
問：元朗美食2025有甚麼推介？
答：米芝蓮推介的超巨型炸雞髀、即叫即炸的蠔餅……詳情按此
問：元朗美食有甚麼特色？
答：大多數都是人龍小店，需要預留時間有耐性排隊……詳情按此
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多元朗美食推介
元朗美食｜人氣咖啡店NOC Coffee Co.登陸元朗形點！日式禪意美學裝修打卡一流！ 新店限定煙燻伯爵茶薑味梳打
元朗軟飯王結業！ 等足兩小時$55椒鹽豬扒炒飯 夫妻檔人龍店Last Call!
元朗美食｜永順食店沙嗲牛肉麵連關注組都大推屬香港三甲之一？ 炸雞翼/炸豬扒/芝士流心蛋豬扒治
Sora Cafe藍帶餅廚推限量哥基屁屁Bagel網民超冧！ All Day Breakfast/卡邦尼意粉/抹茶鮮奶
元朗吉列牛元祖店The Backstreet Kitchen宣佈結業 網民不捨 石燒吉列牛小排/石燒一口牛肋肉
元朗壽司郎│Sushiro壽司郎元朗新分店於夏天開幕屯元天各一間？ 網友期待與元氣壽司正面交鋒
元朗嘉發麵包小食明年結業網民不捨倒數幫襯 爆餡格仔餅街坊譽為宇宙最好食？
元朗美食推介合集！即叫即燒章魚小丸子/日式全白Cafe戶外打卡位/名古屋雞肉拉麵
元朗美食│台灣媽媽主理台式夜市小食店 地瓜球雪糕+炸雞排骨+芝心雞排
元朗美食｜獨當一麵 $58餃子放題！30分鐘任食5款自製餃子＋煎餃鍋貼 正負評參半
元朗美食｜母子走鬼檔入舖！元朗賣清湯豬雜+碗仔翅+自包韮菜餃
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？
正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示Yahoo財經 ・ 20 小時前
SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片
出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行...Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
白石角站「難產」？網民笑指「業主RIP」 勾起啟德單軌鐵路回憶
白石角站傳「難產」，網民笑稱「業主RIP」，亦被拿來對比啟德輕軌「走數」及跑馬地拒鐵前車之鑑。Yahoo 地產 ・ 1 天前
樺加沙風暴進擊臨海地區 「海景屋苑」溢價不再？
樺加沙襲港，本土研究社風災地圖揭屯門塌樹、將軍澳南臨海屋苑受創，「海景物業」或不再只有溢價，買家需考慮風險折讓。Yahoo 地產 ・ 1 天前
中國8月工業企業利潤大幅成長 扭轉此前數月的下跌局面
中國工業企業利潤大幅成長，扭轉了數月的下滑表現，表明政府為解決產能過剩和過度競爭而採取的行動正在奏效。Bloomberg ・ 1 天前
英皇推盤出奇招 幫大快活升級富貴飯堂
英皇推售西半山豪宅THE MVP，首輪推售50伙，話題焦點在發展商出奇招，在售樓處旁大快活「包場」，款待貴客享用美食，令這間大快活塞滿豪宅買家，即時升級成富貴飯堂。究竟豪宅推盤請食快餐，一眾貴客會否受落？Yahoo 地產 ・ 23 小時前
向太爆初見14歲劉亦菲「全身名牌」太嬌氣不敢簽 出社會後「不裝大小姐了」贏盡口碑
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐在影視圈縱橫多年，見盡圈內人生百態，她近日拍片自爆與綽號「天仙」的女星劉亦菲初次見面的情境...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
$1突發搶龍蝦！富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時77折！人均$499起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包
踏入秋天，又到大閘蟹當造季，各位蟹迷當然要好好把握機會，瘋狂食到夠！富臨皇宮最近推出兩小時無限任食大閘蟹及片皮鴨放題優惠，限時77折後人均低至$499即可盡情想食幾多就幾多！而富臨皇宮更加碼每人再送一份「珍味定食」，當中每人有一隻黑魚子、和味鮑魚、蜜汁叉燒、溏心蛋、話梅紅茄，大食控都一定夠飽！9月25日晚上9點大家只要去Klook預訂，獨家再送一份蟹粉三重奏撈及任食蟹粉湯小籠包，cp值極高！各位快趁優惠價約齊親朋戚友食餐勁喇！Yahoo Food ・ 23 小時前
內地廣電總局重手抵制「失德藝人」 禁用3類違法藝人
內地出重手抵制「失德藝人」！國家廣播電視總局（廣電總局）於9月25日召開新聞發布會，表示將修訂《電視劇管理辦法》Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
雷軍：小米17 Pro Max 銷量佔比逾50%
小米(1810.HK)對標蘋果 iPhone 17 的小米17系列旗艦機型開賣,董事長兼 CEO 雷軍在微博發文指,小米17 Pro Max 單款機型打破了今年國產手機全價位段首銷全天銷量、銷售額紀錄,在小米17系列中銷量佔比超過50%。infocast ・ 1 天前
關智斌啟德騷發生意外 引體上升失手撻落台
歌手關智斌（Kenny）於啟德體藝館舉行兩場《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會，今晚舉行尾場，歌手謝霆鋒、內地歌手胡彥斌、何佩瑜、李靖筠、洪卓立，女團VIVA，曾樂彤、郭思、劉若寶、艾妮及昔日SUN BOYZ隊友麥子豪等捧場。頭場玩到出神入化的街頭健身架，挑戰人體力學，今晚挑戰時卻不慎失手，Kenny整個人撻落台，不過Kenny反應好快，立即起身亦無受傷，若無其事與Dancers繼續跳，但無再上架。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
積金易平台進入最後階段 積金局強調：用戶資料皆儲存香港境內伺服器
「積金易」平台的上台安排9月開始進入最後階段，第十個受託人會在下星期五（10月3日）上台，而最後兩個受託人將分別在今年11月及12月陸續加入「積金易」。兩個強積金行業計劃亦會在今年內完成系統開發，積金局會在適時公布上台時間，屆時將實現強積金全面數碼化。 積金局主席劉麥嘉軒今天(9月28日)發表網誌，表示，「積金易am730 ・ 14 小時前
爆一爆｜經得起風浪 先好買呢個無敵海景盤（Louise）
樺加沙襲港，由信和（0083.HK）和郭炳湘家族的帝國集團（佔40%)持有的富麗敦酒店遭殃。一場風暴揭示臨海無敵海景之物業，原來有咁大風險。Yahoo財經專欄 ・ 16 小時前
王衛個人掏1.2億元人民幣 向順豐長期服務員工發紅包
順豐控股(6936.HK)創辦人王衛又自掏腰包,給順豐員工大手筆發紅包。infocast ・ 1 天前
【百佳】每口佳團圓 買7支舒適達牙膏送總值$390.7禮品（即日起至02/10）
百佳精選中秋過節產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有金象牌頂上茉莉香米8公斤裝 $94.9/包，買李錦記罐頭鮑魚產品(280克或以上)滿$98即送總值$36.7禮品，買7支舒適達修復保護/ 抗敏護齦/ 速效抗敏/ 全方位保護100克單支裝牙膏即送總值$390.7禮品，買啤酒滿$120送IF椰青水350毫升4支裝，買2件樂事薯條/ 樂事X百佳/ 多樂脆X百佳/ Cheetos/ Ruffles零食送1支維他無糖冷泡茶飲品860毫升，買卡樂B零食產品滿$50送卡樂B宅卡B BBQ味薯條85克！YAHOO著數 ・ 1 天前
荔景 浩景臺｜半山「夾屋」 兩房特色戶呎價1萬元
位於荔景半的浩景臺，是伙數最多的「夾屋」，有1456伙。它在1998年落成入伙，樓齡約27年。相對其他「夾屋」，附近沒有甚麼配套，樓下只有一間便利店，但交投卻是最旺的三個屋苑之一。28Hse.com ・ 1 天前
黃金升勢未完？摩通：明年中有望漲到4,150美元
在本周黃金價格創下新高之後，摩根大通策略師表示，到 2026 年年中黃金價格預估將達到每盎司 4,050 美元至 4,150 美元的區間，未來有望再創新高。鉅亨網 ・ 1 天前
長者自助餐快閃5折！8度海逸酒店自助餐優惠 人均低至$224任食鱈場蟹腳＋煎鴨肝伴黑松露汁＋芒果拿破崙
位於土瓜灣的8度海逸酒店在KKday推出自助晚餐及假日自助午餐半價優惠，人均低至$244，長者人均$224起，即可享用多元國際美食！自助晚餐菜式包括冰鎮鱈場蟹腳、生蠔、海蝦及多款刺身壽司，還有煎鴨肝伴黑松露汁、避風塘軟殼蟹、蒸小龍包、脆皮有米豬、法式香煎龍脷柳牛油汁、清蒸石斑、胡椒豬肚雞、椒鹽鮮鮑魚等高質菜式，令人垂涎！假日自助午餐同樣精彩，提供冰鎮海鮮、紅酒燴牛肋條、法式芝士焗海鮮、日式醬燒芝麻春雞、芒果拿破崙等，誠意十足！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
【UNIQLO】20周年慶首彈 第一周人氣新品首次優惠（即日起至09/10）
Uniqlo20周年慶第一周優惠帶嚟今年最 Hit 時尚好物嘅首次限定優惠，包括拉鏈短身外套 、JWA直腳牛仔褲，仲有更多stylish 單品同步優惠中！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
灣仔會展薈景自助餐突發買二送二！任食生蠔/加拿大龍蝦/鐵板燒大海蝦（附萬聖節、國慶煙花自助餐優惠）
灣仔會展中心薈景推出的「環球海鮮滋味盛薈」自助晚餐主題極受歡迎，9月23日晚上9點Klook終於再推超值買二送二優惠，折後人均低至$417起，即可享受3小時任食體驗，期間更可任飲啤酒及紅白餐酒，性價比極高；除主題自助晚餐外，節日限定體驗同樣精彩！10月1日國慶當天，將有氛圍感滿滿的煙花自助晚餐，霸定靚位近距離觀賞國慶煙花，人均只需$888起；萬聖節期間，還會推出搞怪主題菜式的自助盛宴！Yahoo Food ・ 1 天前