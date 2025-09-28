元朗美食2025｜元朗15大美食小店推介！自家製越南家庭式肉肝醬/沙嗲牛肉麵關注組/最強糯米糍

元朗美食一向出名，中、西、日、韓及泰任君選擇！大量小店臥虎藏龍，不少人會專程入元朗掃足一日街，品嚐元朗美食！不過元朗好食小店太多，不能盡錄，有見及此，Yahoo Food精選15大元朗美食小店，由小食到主菜，胃口絕對大滿足，做到空腹來捧著個大腹走！某些店舖需要大排長龍，預留時間才有機會食到，想知就快留意以下介紹啦！

元朗美食2025推介1.越男棍：用足兩日製作越南家庭式肉肝醬

越南法包是越南的國民美食，偏偏來到香港卻不容易找到間好吃的越南法包店；越男棍老闆來自越南，法包雖不是自製，但來貨新鮮，外脆內軟熟，包身搽了一層厚厚的越南肉肝醬，材料和煮法來自老闆的家庭食譜，以豬肝、雞肝、肉碎、豬皮又炒又打碎製成，前後製作時間要兩日。出來味道獨特，惹味帶甘香，簡單配炸豬扒/雞扒/牛肉及醃菜，一口爽、脆、腍，有肉香又不肥膩。法包令可配牛醬，扎肉，魚餅，一樣大份又好吃，而且為了味道正宗，這裏的魚露、辣椒醬、青檸、香茅及香葉都一律用越南貨。

越男棍

地址：元朗鳳攸東街9號好順意大廈地下79A鋪（地圖按此）

電話：從缺

法包夾着不同餡料，口感味道都超豐富！

元朗美食2025推介2.幸谷駅：自家製鯛魚燒 超多特別口味！

鯛魚燒是日本傳統美食，但通常味道只有甜味，但在鯛魚燒專門店幸谷駅，內有15款鯛魚燒，口味有鹹有甜，用日本蛋、日本麵粉跟日本牛奶及蜜糖製成，粉漿即叫即製。鯛魚燒分為「傳統皮」及「酥皮」兩大種類。傳統皮較襯甜食，口感覺較為紮實，酥皮則較鬆較脆，有更多牛油香。而鯛魚燒的配搭也十分特別，好像有蟹柳蟹膏酥皮鯛魚燒、明太子芝士竹輪酥皮鯛魚燒、黑糖鮮奶麻糬等。

幸谷駅

地址：元朗鳳翔路2-6號加點G樓C033號舖（地圖按此）

電話：9322 7311

小店開業至今依然人氣滿滿，加上即叫即整，大家都要預留時間等待。

元朗美食2025推介3.嘉發小食：童年回憶 必食馳名格仔餅、雞蛋仔！

格仔餅跟雞蛋仔雖然是港式美食，但不是間間做得好。而嘉發小食就是元朗小食名店，格仔餅分為薄脆版及加厚版，兩者均做到外脆內軟，加厚版的花生醬、砂糖、牛油等配料份量十足，比例剛好，裡面夾著的花生碎也是自己炒的，口感豐富滿滿；

而薄脆版厚度則比一般格仔餅薄一半，夾著薄薄的牛油砂糖餡，吃起來「脆卜卜」的，口感亦富層次。雞蛋仔亦有多款口味選擇，推介以鹹蛋黃製成的黃金芝士雞蛋仔，同樣外脆內軟，鹹蛋味濃，加上拉絲芝士，創新口味突破想像，還有口感煙韌的抹茶Q彈麻薯雞蛋仔、海苔芝士肉鬆雞蛋仔等等均獲得食客大讚！

嘉發小食

地址：元朗教育路3-7號富好大廈地下9號舖（地圖按此）

電話：從缺

除了原味外，亦有多款創意口味。

元朗美食2025推介4.永順沙嗲牛肉專門店：元朗人氣茶餐廳 沙嗲牛肉麵關注組都力推！

如果你是沙嗲牛肉麵的Fans，又怎能錯過沙嗲牛肉麵關注組都力推的永順沙嗲牛肉專門店！叫得自己做專門店，店家的沙嗲牛肉麵當然有水準，牛肉嫩滑，沒有其他坊間茶記使用梳打粉醃牛的口感，沙嗲湯底鹹淡適中，感覺不會太膩，花生味則較市面其他沙嗲牛濃，也因此會較香口。店內芝士流心蛋豬扒治亦是名物，多人的話可以叫一份Share。

永順沙嗲牛肉專門店

地址：元朗安寧路2號冠煌樓地下（地圖按此）

電話：2474 7074

湯底非常濃郁。（Credit：Openrice）

元朗美食2025推介5.肉慾：牛舌愛好者必到！只做晚市丼飯店

元朗多性格小店，日式丼飯店肉慾就是其中一間，只在晚市開店，更只賣6款丼飯。招牌牛舌芯丼飯，用澳洲安格斯牛舌的中心位，肉彈牙而無渣，指定燒至五成熟，切開仍然見到肉質呈粉紅色，圍著碗邊鋪得滿滿，中間加一隻用日本醬油、味醂、清酒等調成醬汁漬成的日本蛋，米飯則用日本秋田米，還會灑上滿滿的蔥花，完全把白飯遮蓋！牛舌芯外，丼飯另可配美國封門柳、白燒鰻魚及打卡度甚高的厚切黑豚肉等，同樣簡單又吸引。

肉慾

地址：元朗建德街71號地舖（地圖按此）

電話：9380 8509

簡單美食，晚上營業至11點，夜一點想食宵夜都無問題。

元朗美食2025推介6.爆辣冷麵：元朗人氣冷麵店 4款辣椒製秘製辣椒醬

自認自己無辣不歡的話，又敢不敢刺激元朗的爆辣冷麵？店家的招牌「爆多蟹籽冷麵」蟹籽多到滿瀉，配搭特製辣醬，口感豐富惹味，是區內掃街熱店之一。秘製辣椒醬用到4款辣椒，以猛火炒製3小時而成，由蚊仔辣至爆爆爆辣共6款辣度可供選擇，辣得過癮。爆多蟹籽冷麵以滿滿蟹籽鋪面，每條冷麵都掛滿蟹籽，賣相吸睛；爆荽冷麵在蟹籽之上再加上大量芫荽，荽控必試。至於爆撈海鮮內有逾十款食材，包括鮑魚、大蝦、帶子、墨魚嘴等，配上香濃辣醬，非常滋味。

爆辣冷麵

地址：元朗西菁街9號富盛大廈地下89號舖（地圖按此）

電話：6381 2115

蟹籽份量一點都不手軟！（Credit：Openrice）

元朗美食2025推介7.驊記糕點屋：元朗最強花生糯米糍 日賣千粒

糯米糍雖然是傳統小食，但一直都深受港人喜歡，而說到元朗最強花生糯米糍，相當不少元朗人都會說是驊記糕點屋。驊記在元朗做了20年，家庭式製作，開業以來都是即叫即包，由開漿、蒸煮糯米糍皮、炸花生餡、壓花生餡、搓皮、包餡，入盒，糯米糍入口時仍然微暖，外皮滑如豆腐，薄而軟糯，花生餡多到咬一啖已經塞滿整個口，香口不太甜，另外還有多款傳統糕點。假如你是放假特意入元朗的話，記得買一盒回家做「手信」。

驊記糕點屋

地址：元朗元朗安寧路20-24號利群樓地下（地圖按此）

電話：從缺

一咬開，花生餡多到爆出來。

元朗美食2025推介8.Find The Way：日式復古洋食屋 必食超厚熱香餅

想逃離繁忙的香港？元朗Find The Way是間日式復古喫茶店，由餐牌到環境都猶如走進了日本昭和時代的咖啡店中。餐牌上主打各款洋食，招牌超厚熱香餅香味四溢，蛋味濃郁的焦糖雞蛋布丁是不少客人的最愛，另外還有蜜瓜梳打、香料奶茶等等，不過要留意小店不設Wi-Fi及廁所，以及只收現金。

Find The Way

地址：元朗屏會街9號同發大廈地下P3號舖（地圖按此）

電話：從缺

店內的熱香餅是人氣美食。（Credit：Openrice）

元朗美食2025推介9.糧豆倉珈琲焙煎工房：咖啡迷聖地 直接與咖啡農及咖啡莊園合作

元朗多咖啡店，更是一間比一間驚喜！好像糧豆倉珈琲焙煎工房只賣咖啡跟咖啡豆，小店由2019年開始，走進雲南與緬甸邊境，直接與咖啡農及咖啡莊園合作、並每年在咖啡產季時親身到雲南不同莊園進行採收咖啡豆工作，再通過合作的咖啡豆處理廠進行咖啡豆處理過程，最後再進行炒豆。在元朗店大家除了可以品嚐多款精品咖啡，亦可以買走咖啡豆。

糧豆倉珈琲焙煎工房

地址：元朗西菁街2號興旺樓地下1C及1D號舖（地圖按此）

電話：9885 2919

店內有多款咖啡豆。

元朗美食2025推介10.覓食家：超巨型20cm人氣炸雞髀

覓食家以超巨型的炸雞髀闖出名堂，每隻足足長達20cm，有如手掌般大，非常足料！當中必吃的配搭是至識食雞髀煎蛋飯，即叫即炸的雞髀以先焗後炸的煮法炮製，可以迫出多餘的油份，外皮香脆且保持豐富肉汁，啖啖肉非常滋味！除了炸雞髀吸引之外，另外黃金雞扒也是人氣推介，可以試試黃金雞扒配沙律薯餅，雞扒肉質嫩滑且富有肉汁，啖啖肉滿足口感又不用吮骨，還配有清新的沙律，一流！

覓食家

地址：元朗鳳翔路33-43號鳳翔大廈地下4號舖（地圖按此）

電話：2657 8738

營業時間：11:30-22:00

每隻炸雞髀足足20cm大，非常巨型。（Credit：Openrice）

元朗美食2025推介11.肥姐蠔餅婆：超多蠔仔香脆蠔餅

去元朗想掃街醫肚，就不要錯過肥姐蠔餅婆！即叫即煎的蠔餅是鎮店名物，每次經過必定大排長龍。蠔餅做到皮薄香脆的口感，內藏大量蠔仔，非常足料。喜歡吃芫荽的話，可配以一同享用。另外若然是嗜辣者，可以加入少許辣椒醬拌食，辣勁十足！

肥姐蠔餅婆

地址：元朗教育路68號兆豐樓地舖（地圖按此）

電話：從缺

蠔餅$40/件，即叫即製。（Credit：Openrice）

元朗美食2025推介12.鹵家：馳名燒味店！必試秘汁鹵家鴨&叉燒

燒味飯，平時日常生活都經常吃得到！家庭式經營的鹵家，深受元朗居民歡迎，絕對是人氣元朗美食之一。主打的燒味包括蜜汁叉燒皇、梅子脆燒鴨、秘汁鹵家鴨及頭抽豉油雞均是招牌名物。蜜汁叉燒王是半肥瘦的叉燒，帶有焦香感，佐飯一流。另外秘汁鹵家鴨是潮式風味的滷水鴨，每件鴨肉非常入味且肉質細緻嫩滑，值得一試！

鹵家

地址：元朗教育路68號兆豐樓地下10及14號舖（地圖按此）

電話：2363 0355

秘汁鹵家鴨套餐，另配白飯或米線及老火湯或熱飲。（Credit：Openrice）

元朗美食2025推介13.好到底麵家：老字號粉麵店！必試蝦子撈麵

好到底麵家是元朗的老家號粉麵店，由1940年開業至今，超過80年歷史。以大地魚作為湯底，味道清新香甜。主打必吃是蝦子撈麵，面層加入大量的蝦子，麵條彈牙爽口，非常惹味！另外還有雲吞也是人氣之選，每粒雲吞配以大量蝦肉，皮薄餡靚。

好到底麵家

地址：元朗阜財街67號地舖（地圖按此）

電話：2476 2495

蝦子撈麵份量十足！（Credit：Openrice）

元朗美食2025推介14.爽爽麵店：必試人氣名物醉雞&豬扒

爽爽麵店最出名是其醉雞和豬扒，當中醉雞可選擇冰鮮醉雞或新鮮醉雞，食客可搭配飯、撈麵、米、河或麵。醉雞一上枱就已經散發濃郁酒香，雞肉滑嫩，當中還附送爽口雞腎，就算是冰鮮雞也沒有雪藏味。如果配搭湯麵，可將醉雞汁加進湯中，令湯的味道立即昇華！另外，豬扒肥瘦適中，梳打粉不算厚，所以煎得超香有咬口！

爽爽麵店

地址：元朗鳳攸南街3號好順景大廈地下7號舖（地圖按此）

電話：2477 4988

醉雞可選擇冰鮮醉雞或新鮮醉雞。（Credit：Openrice）

元朗美食2025推介15. 稚：超抵高質日式定食！必試蒲燒鰻魚

日本菜向來是港人最愛，主打日式定食的稚就最適合不過！店內麻雀雖小，但是五臟俱全，更會播放日本歌曲，仿如置身於日本般！招牌名物是蒲燒鰻魚，大大條之餘更是份外鮮味可口，只需另加$30即可配以定食享用，當中包括前茶、漬物、珍珠米飯及味噌湯，配搭豐富。

稚

地址：元朗俊賢坊18號權益大樓3號舖（地圖按此）

電話：3590 4758

原條鰻魚有如手掌般大。（Credit：Openrice）

