元朗被遺棄兩狗相依為命 近年屢被投訴急需尋家

【動物專訊】元朗山下村兩隻約10歲的狗狗「毛毛」和「牛牛」，均有被人遺棄的慘痛經歷，兩狗自此相依為命，亦幸運地有熱心村民餵他們。然而，近年有人向漁護署投訴兩狗追單車，漁護署亦曾派人捕捉他們。這幾年一直關顧兩狗的熱心市民Tracy表示，自己將會離開香港，所以希望盡快幫兩狗找到領養家庭，不用再過隨時被人追捕的生活。她又表示，希望好心人能同時領養兩狗，「之前試過帶走一隻，結果兩隻狗都不肯吃東西。」

Tracy表示，狗仔牛牛和狗女毛毛在村中一直一起生活，「兩隻狗都有晶片和狗牌，聽村民講分別來自不同的主人，但一個已移民，另一個已不知所蹤，很久以前，兩隻狗便被人遺棄在村中。」

兩狗在村中原本相安無事，但近年卻多次被人投訴追單車，結果引來漁護署派人捕捉他們，Tracy說：「估計投訴人可能是南亞裔人士，因為每逢夜晚都有班南亞裔人士踩單車前來，而兩隻狗只是會針對他們的單車，相信因此被人投訴。」

她坦言，自己將會離開香港，所以希望能夠盡快幫兩狗找到領養家庭，不用再擔心被漁護署捕捉。金色長毛狗女「毛毛」已經絕育，性格慢熱和文靜，比較細膽，但相熟後會十分「嗲」，而黑白色短毛狗仔「牛牛」則未絕育，性格十分熱情，而且很有義氣，會保護村民。她希望領養人能夠一次領養兩隻狗，因為他們不可以分開，否則兩狗都會絕食。

如有意領養這兩狗狗，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與Tracy聯絡。

兩隻被曾被遺棄的狗狗，在村中相依為命，近年卻多番被人投訴。

牛牛性格熱情。

毛毛比較內向細膽。

毛毛和人相熟後會超級嗲。

