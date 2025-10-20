元朗西餐新貴！Wellington Grill and Bar 以輕奢姿態重塑Fine Dining體驗

在元朗這個以地道美食著稱的社區，要找一家格調高雅的西餐廳，過往選擇並不多。不過隨著全新開幕的 Wellington Grill and Bar 威靈頓餐廳進駐元朗核心地段，這裡終於有了一個讓人可以好好打扮、約會聚餐的高質素歐陸餐廳。餐廳主打 Casual Fine Dining 概念,以「輕奢、精緻、舒適」為定位,既有Fine Dining的精緻講究，又不會讓人感到拘謹壓力,正好迎合現代人對品質生活的追求。





廣告 廣告





走進 Wellington 第一印象就是那份低調的優雅氣息，餐廳設計融合歐陸典雅與現代簡約風格,寬敞明亮的空間以木質與金屬線條作為主調,營造出既沉穩又時尚的用餐氛圍。無論是情侶約會想來點浪漫、朋友聚餐想找個有質感的地方，甚至是商務宴請或生日慶祝，絕對能提供恰到好處的環境。





主廚功力深厚 炮製一系列經典歐洲菜式

餐廳的靈魂人物是主廚 Wilson，他的履歷相當亮眼,曾任職於美國會（The American Club）、The Tiffany Blue Box Cafe 及 TWG Tea 等知名品牌餐飲團隊。多年的歐陸烹飪經驗讓他深諳如何掌握食材特性與火候，嚴選高質素食材配合精準烹調技巧，將經典歐洲菜式的細膩風味重現。​









說到 Wellington 最具代表性的菜式，當然是以餐廳命名的威靈頓牛柳（Beef Wellington 售價 $1,288）。這道英倫經典需要提前一天預訂,主廚以精挑厚切牛柳為核心，先用巴馬火腿與松露蘑菇茸包裹，再裹上酥皮烤至金黃色澤。刀鋒劃開的瞬間,恰到好處的牛柳軟腍多汁，松露香氣撲鼻而來，層次豐富的味覺體驗確實令人難忘。​

如果想試試其他主菜，原隻法國黃油雞（售價 $428）同樣需要預訂，嚴選來自法國的黃油雞以低溫慢烤方式鎖緊肉汁，外皮烤至金黃香脆,肉質卻細嫩多汁，配上香草汁與烤蔬菜，將家常菜式昇華成餐桌藝術。​

法式油封鴨髀（Confit de Canard,售價 $248）展現了經典法式工藝，以鴨脂慢煮數小時令外皮香脆、內裡軟嫩如絲。微鹹帶香的鴨肉配上杏脯果醬與自家製紅酒汁，豐盈口感與深邃香氣完美融合。​

肉食主義者絕對不能錯過慢烤美國穀飼牛肋骨（售價 $468），以低溫慢烤8小時讓油花與肉纖維完全融合。肉質鬆軟入口即化，輕輕一撥就骨肉分離,濃郁牛香中帶著焦糖氣息，滿足感十足。​

如果想來點海鮮選擇，龍蝦扁意粉（Lobster Fettuccine,售價 $388）以新鮮龍蝦熬製濃郁醬汁，融合番茄與忌廉的微酸香氣，令意粉吸附滿滿海鮮精華，每一口都是海洋鮮甜與意式浪漫的結合。









Wellington Grill and Bar

地址：元朗福康街18號地下

營業時間：星期一至日 11:30 – 22:00

訂座電話：2882 8088

WhatsApp : 9534 0761



