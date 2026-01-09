2022元朗分區警署_1.jpg

昨日(8日)晚上10時22分，警方接獲一名男子報案，指其父母在元朗大樹下東路一村屋單位因瑣事爭執，其間母親以一把菜刀襲擊丈夫，並用手襲擊兒子。

人員接報到場，經初步調查，該名45歲姓戴女子涉嫌傷人被捕，現正被扣留調查。該名54歲男子頭及左手受傷，清醒被送往屯門醫院治理；16歲兒子則臉部受傷，拒絕送院治理。據悉，戴婦身上帶有酒氣，兩人因家庭瑣事爭吵不休，兒子在勸阻期間遇襲。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/元朗醉婦為家事爭吵持菜刀傷夫-16歲兒勸阻同遇襲/634760?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral