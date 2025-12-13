元朗錦田鄉即日起辦十年一度酬恩建醮(高詩敏報道)

【Now新聞台】元朗錦田鄉即日起一連六日舉辦十年一度的酬恩建醮，約5層高的竹戲棚由數以萬計的竹組成。戲棚主理黎志明強調，香港的竹棚工藝難以被金屬棚架全面取代。

這座佔地逾4.2萬平方呎的醮棚，每10年都會出現在錦田這一個空地，工藝及技術由搭棚師傅一代傳一代，今年是第34屆「錦田鄉酬恩建醮」，即是已傳承340年。

這個宏偉的建築藝術品由3萬支粗細長短不一的竹組成，層次分別、環環相扣。棚內的中央中空，為的是以最好的舞台上演神功戲，答謝神明庇護、祈求風調雨順，是傳統亦是文化的傳承。

錦田鄉酬恩建醮棚主理黎志明：「我們竹戲棚就是一塊空地，甚麼都沒有，由一枝竹、一枝杉慢慢搭到一間整間屋的出來。我覺得我都有些滿足感，我們這些是又不畫圖，甚麼(規劃)都不會做，全都靠自己經驗。」

黎師傅子承父業，搭了戲棚26年，被問到政府近期有意加快推行金屬棚架在香港的應用，他直言全面取代的可行性甚低。

黎志明：「好像外面的維修棚，你的街道那麼窄，如何搭到鐵架進去？因為你成本又高了，那些位置又做不到，是我們竹棚可以有很多靈活性。我這個戲棚4隻角都是斜的，鐵架做不到這個效果？340年前已在做這件事，它到目前為止都要用竹來做戲棚，即是有原因的。」

他估計現時可以獨立地計劃及統籌竹戲棚的師傅大約只有6位，自己都正在尋找徒弟，希望未來可以有新人加入，傳承工藝。

