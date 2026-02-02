元朗錦繡花園失水 局民質疑遭「偷水」 水務署成立小組調查

【on.cc東網專訊】自大埔宏福苑大火後，全港業主對維修圍標問題十分關注，而元朗錦繡花園的5億港元天價食水管維修工程更是引起社會熱議，最終於去年12月初煞停項目退款，但當中的食水「失蹤」問題仍未處理完畢。錦繡花園昨日（1日）舉辦水管更換工程諮詢日，會上披露屋苑每日用水量與污水處理量相差極多，以2024年為例，供水量為26億公升，惟用水量僅得13億公升，兩者相差達13億公升。有居民質疑有人「偷水」，但田務署代表則估計是水管出現嚴重滲漏，已成立獨立專家小組分析失水原因，爭取於4月查出初步結果。

錦繡花園流失食水問題嚴重，損失水費高達1億港元，管理公司早前提出近5億港元的天價水管維修工程方案，自去年9月開始向屋苑業主集資，惟因不少業主不滿，直至去年12月屋苑的物管公司終將工程煞停，指「目前並不具備推動大維修工程的社區共識與社會條件」，為免引發不必要的爭議，宣布終止集資計劃，並向3,000名業主退款。

而昨日屋苑舉辦水管更換工程諮詢日，出席人士包括水務署高級工程師黎振鋒、元朗民政事務處高級聯絡主任劉曉立、廉政公署首席廉政教育主任/新界馮志偉，以及以專業人士代表加入「特別工程諮詢委員會」的議員卜國明。

會上列出水務署數據指，屋苑的每日用水量與污水處理量相差巨大，以2024年為例（不包括2024年8月份用水數據），總供水量為26億公升，用水量卻只有13億公升，兩者相差達13億公升。而水務署高級工程師黎振鋒表示，水務署充當規管及執法的角色，根據署方過往多次調查及視察結果，相信屋苑水管出現嚴重滲漏問題，導致浪費供水，而署方亦已邀請3位熟悉水務工程的專家，成立獨立專家小組，調查失水事件及提供第三方獨立專業意見，爭取在本年4月查出初步結果。

不過，會上有不少居民懷疑失水問題涉及「偷水」，黎則解釋指，晚間理應是每日平均用水最少的時間，但署方監察記錄所見，錦繡花園每日晚間最低流量持續高企，與失水量相約，認為「偷水」行為不會持續24小時，估計「偷水」並非導致每日最低流量高企的原因。

