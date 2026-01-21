立即投選年度十大消費新聞
元朗大寶冰室極速開分店！肉餅飯神話續集？爆紅不足2個月即進駐甲級商廈 網民反應兩極
元朗大寶冰室開分店了！在爆紅不足2個月內，大寶冰室悄悄在朗屏開新分店，即睇Yahoo Food內文：
大寶冰室突發開分店！上年7月起因為有網友在Threads上不斷回覆不同的帖文，但內容都會提到大寶冰室：例如「大寶冰室痴咗線」、「三點三無位、人人都係食肉餅飯」、「全亞洲最優秀嘅肉餅飯」等言論，洗版式的留言令主角，元朗大寶冰室意外爆紅，成為人氣熱店。在爆紅短短2個月內，近日竟然有網民發現大寶冰室已經開了分店！
進駐朗屏甲級寫字樓
「大寶冰室」的爆紅堪稱 2025年飲食界的公關奇蹟。由一名忠實粉絲持續數月在Threads上推介其「手工肉餅飯」，最終觸發演算法令全港洗版。近日有Threads友發現，大寶冰室已正式進駐鄰近朗屏站「虹方」，「大癲，今日返舖頭聞到勁香，原來係全亞洲最優秀嘅肉餅飯，大件夾抵食嘅大寶冰室竟然開咗喺我哋舖頭樓下同一棟嘅地下」
開分店只為搵定後路？
其後Threads友亦購買Threads力推的招牌肉餅飯跟番茄湯通粉做外賣，並大讚「呢個價錢呢個質素我無嘢挑剔！」雖然水準被大讚，但亦有Threads友擔心爆紅只是曇花一現，覺得老闆太過冒險，而且該舖位曾開過其他食肆亦相繼結業，認為大寶冰室也許會踏上同樣命運。不過其實在爆紅後，元朗店一度傳出業主賣舖，因此有Threads友表示，老闆只是為自己搵定後路。但無論哪種看法都好，大家都一致認同的是，新分店的確是「鄰近地鐵站」。
大寶冰室
地址：元朗宏業南街22號虹方地舖（地圖按此）
圖片來源：Threads@thehavenbeaute
