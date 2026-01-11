元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治 妻子情況危殆 消防不排除涉刑事成份︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】元朗 YOHO Town 第 7 座一個中層單位今日（11 日）清晨發生火警，導致一死一傷。消防處在 6 時 19 分接獲報案，消防人員於 6 時 22 分抵達現場，共派出 13 架消防車及 75 名消防及救護人員展開救援。火勢在 6 時 42 分大致救熄。

消防人員破門進入房間後，救出一男一女傷者，二人為夫婦關係。男傷者當時已失去呼吸脈搏，救護人員即時為他施行心肺復甦法及搶救，並送往博愛醫院，惟最終證實不治。女傷者情況危殆，救護人員在現場搶救後先將她送往屯門醫院，隨後再轉往東區醫院接受進一步治理。

火警期間，約有 435 名住客自行疏散到安全地方。消防初步相信火頭位於客廳位置，由於不排除涉及刑事成份，案件已交由元朗警區刑事調查隊跟進調查。

消防處快速應變專隊亦到場協助前線人員檢查大廈的消防裝置及設備效能。經專隊測試後，證實大廈消防裝置運作正常，且持有有效的消防周年檢查證書。消防處表示，若發現消防設備有任何不妥當或違規情況，會即時執法。