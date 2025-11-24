元朗2共同業主未遵守清拆令 判罰款逾5.3萬元

【on.cc東網專訊】元朗兩名共同業主由於不遵從根據《建築物條例》(第123章)發出的清拆令，上周五(21日)在屯門裁判法院被定罪及判罰款合共53,580元，當中33,580元屬就罪行持續的日數所判的罰款。

有關個䅁涉及元朗丈量約份第119其中一個地段上一個面績約140平方米的搭建物。由於有關僭建物不會獲地政總署發出豁免證明書，亦並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署根據《建築物條例》第24(1)條向該兩名共同業主發出清拆令。該2名業主沒有履行清拆令，故遭屋宇署檢控。

廣告 廣告

根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款200,000元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款最高20,000元。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】