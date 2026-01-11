元朗YOHO Town單位失火釀一死一昏迷 消防指不排除涉刑事

【Now新聞台】元朗YOHO Town一個單位清晨發生火警，一對男女昏迷，其中男子搶救後不治。

從觀眾提供片段看到，起火單位火光熊熊、火勢猛烈。起火單位嚴重焚毀，外牆熏黑，消防員及警員在現場調查。

清晨6時許，元朗YOHO Town七座一個單位發生火警，消防接報到場開喉灌救，約20分鐘後將火救熄，在單位睡房救出一對分別56及54歲的夫婦，昏迷送院，男子其後證實不治，約三百人自行疏散到地下。

消防表示，涉事單位的客廳首先起火。

助理消防區長鄒梓浩：「火警成因仍然調查當中，我們消防處、警務處、機電工程署，以及政府化驗所的相關部門人員，都會繼續循各方面繼續調查，不排除涉及刑事可能性成分。」

