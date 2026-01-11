元朗YOHO Town清晨有單位起火 一死一傷

YOHO Town清晨有單位起火。(電視截圖)

元朗有住宅起火。警方早上6時19分接獲多人報案指，元龍街8號YOHO Town第7座一個單位發生火警。消防接報到場後開喉濯救，約20分鐘後將火救熄，並在單位內救出一男一女傷者送院搶救，他們當時已陷入昏迷，其中50多歲的男子其後證實不治。

事件中，約320人疏散至安全位置，火警原因有待調查。

