元朗YOHO Town火警 夫死妻危殆 未發現助燃劑
元朗昨發生致命火警。元朗YOHO Town一個單位昨早突然起火，消防約20分鐘後將火撲熄，並在單位內救出一對夫婦送院搶救，二人當時已陷入昏迷，男戶主送院後不治，女戶主則受傷留醫。事件中約400名住戶自行疏散至安全位置。消防處正調查火警起因。據了解，現場未有發現助燃劑。
兩名事主為夫婦關係，56歲姓謝男子獲救出時已沒有呼吸脈搏，陷入昏迷，送往博愛醫院經搶救後不治；54歲姓關女住戶受傷送院，情況危殆，送屯門醫院治理後再轉送至東區醫院。
事發於昨早6時19分，警方接獲多人報案指，元龍街8號YOHO Town第7座一個中層單位冒煙起火，現場火勢猛烈，火光熊。消防接報到場，動用一條喉及一隊煙帽隊，約20分鐘將火勢撲熄。火警期間逾400人自行疏散到安全地點。火警後，單位外牆熏黑，消防員及警員在現場調查。
消防處助理消防區長鄒梓浩表示，火場面積約8米乘5米，消防員破門入屋後發現一對夫婦昏迷倒臥在房間內，初步相信是客廳首先起火，火警原因仍在調查。他說，起火大廈持有有效消防周年檢查證書，消防處快速應變專隊亦已測試大廈的消防裝置及設備，證實一切正常。
據了解，現場暫無發現助燃劑。消防處正調查火警起因。警方表示，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1002685/元朗yoho-town火警-夫死妻危殆-未發現助燃劑?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
