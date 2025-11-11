HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
【元氣壽司】雙11限定 全日自選壽司盛$88（只限11/11）
今日元気推出雙11一日堂食限定優惠，平時午餐先有嘅自選壽司盛，今日全線分店全日都有得食！只需$88即可由22款精選壽司中任選8件，加埋日式海鮮茶碗蒸、前菜同麵豉湯！
22款精選壽司：
三文魚系列：三文魚 | 炙燒黑椒三文魚 | 脆蒜燒三文魚
蝦類系列：熟蝦 | 甜蝦 | 炙燒黑椒熟蝦
吞拿魚系列：長鰭吞拿魚 | 辛辣長鰭吞拿魚 | 吞拿魚 | 柚子胡椒醬油漬吞拿魚
人氣系列：炙燒味噌左口魚裙邊|北寄貝 | 蒲燒鰻魚 | 八爪魚 | 皇帝蟹柳
軍艦系列： 辣味三文魚軍艦| 赤海蝦蟹膏軍艦| 辛辣吞拿魚蓉軍艦| 蔥香脆蒜海鮮軍艦 | 蟹肉蟹膏軍艦 | 芥辣八爪魚軍艦 | 飛魚籽軍艦
日期：只限2025/11/11
地點：元氣壽司分店
