兄弟疑溜冰墮冰窟 遺體18小時後尋回

【on.cc東網專訊】甘肅省天水市一對小兄弟上周六（24日）走失，經多方漏夜搜尋無果。內媒周二（27日）報道，兩人遺體周日（25日）早上已被尋回。家屬表示，兩人可能前往水上溜冰，部分冰面比較薄，最終掉進冰窟。

該對走失小兄弟分別是7歲哥哥，以及4歲弟弟。家屬周二透露，兩人上周六下午1時至2時走失，直至周日（25日）早上約8時在村內水中找回遺體。

