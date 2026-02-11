有種愛的守護叫「兄弟情誼」，Bromance Day兄弟情人節是男人間的專屬浪漫

誰說 2 月 14 日只能是情侶的專利？女生之間有「Girlentine's Day」，男生之間也開始流行慶祝「Bromance Day」。這不是一種戲謔，而是一場關於「兄弟情誼」的集體致敬。心理學研究指出，男性之間的深厚友誼（Male Bonding）能有效降低壓力荷爾蒙，提供一種與異性親密關係完全不同的心理緩衝空間。這種不帶批判、只有義氣的守護，是男人在都市壓力下的最強避風港。

男人間的浪漫，往往藏在那些不張揚的瞬間。它可能是你在失意時，兄弟二話不說拉你出去食場大牌檔、飲枝藍妹；也可能是你們在健身房「操背」時，對方在那最後一推給你的有力補位。這種關係在心理學上被稱為「Side-by-side intimacy（並肩式親密）」，男人不一定要面對面訴說心事，只要並肩完成一件任務，無論是打場機、跑場馬拉松，那份默契與信任早已勝過千言萬語。

在 Bromance Day，最好的慶祝方式就是暫時放下身份標籤。不必向外追求認可，只需回歸那份最純粹的連結。可能是相約去 Cafe 歎咖啡、去 Whisky Bar 嚐酒，或者去健身房「操嘢」、揸住架「老婆」遊車河。這種「男人間的專屬時間」，讓我們學會重新連結自己，感受那份不需要過多修飾的純友誼力量。

愛的形式有很多種，而兄弟間的守護，絕對是最熱血的一種。別害羞，轉發給你的 Bro，相約他來一場 Bromance Day 吧！

