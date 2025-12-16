充分肯定李家超特區政府工作 習近平向宏福苑災民致慰問

行政長官李家超 國家主席習近平

國家主席習近平昨會見來京述職的香港行政長官李家超，聽取其匯報香港形勢及政府工作。習近平充分肯定李家超及特區政府的工作，同時表達對宏福苑大火的關注。李家超稱會全力做好災後支援及重建，亦會帶領團隊主動融入和服務國家發展大局，對接「十五五」規劃。

習近平昨在中南海會見李家超，同場還有國務院總理李強、中央辦公廳主任蔡奇、主管港澳事務的副總理丁薛祥、中央港澳辦主任夏寶龍及常務副主任徐啟方等。習近平充分肯定李家超及特區政府的工作，讚揚李家超勇於擔當，成功舉行第八屆立法會選舉，主動融入國家發展大局，同時表達對宏福苑大火的關注，並表示再次對遇難者和殉職消防員表示哀悼，對他們的家屬和受災同胞表示慰問。

李家超會後晚上見記者表示，衷心感謝習近平充分肯定特區工作。他透露向習近平匯報了本港政治、經濟及社會情況，包括堅定維護國家安全、立法會選舉順利舉行，又強調香港積極融入國家發展；並匯報時亦提及法庭對黎智英案的裁決，彰顯法律正義。他批評有外國政府官員、政客及媒體不理事實，盲目抹黑港府，是妨礙司法公正。

他又指，習近平關心宏福苑火災的災民，認同特區政府的工作；已向主席匯報成立獨立委員會的目的，要追究責任到底，無論任何人包括是否政府官員或不論官位，在調查過程發現須負責便要承擔。他重申，會推行系統性改革，打破利益藩籬，不容許悲劇再發生。

是否連任 李家超︰做好目前工作

被問到有否獲習近平支持連任，李家超稱會做好目前的工作，「將來工作將來想」；又指災民的長期安置問題需要過程，無論誰當上行政長官，都是香港的「當家人」，政府都是第一責任人，角色和責任都不會變。他強調，政府正研究居民長遠住宿問題，但須先聽取災民意見；落實工作涉及資源運用，將在情、理、法方面考慮，盡量符合災民和社會期望。

他又透露習近平有提及立法會選舉的重要性，在維憲制秩序有重要角色。他指政府會堅持及完善行政主導，預告政務司長陳國基於本周會與與立法會當選議員。

