充電器冒煙 金融服務界議員：係贈品 稱當時沒不正當使用

【on.cc東網專訊】金融服務界議員李惟宏向本報確認，外置充電器冒煙的地點為其議員辦公室，指事發時正在外邊開會不在現場。他指該外置充電器為早前一個活動中，相關機構向議員派發的贈品，據他了解當時沒有不正常使用，但突然開始冒煙。

他又估計，一般外置充電器應該每天代需要使用，相信事件實屬不幸意外。他指其議員辦事處對於其他電子產品有採購名單，內部審視後其議員辦事處未必會特別配置外置充電器，或改用電腦畫牆上插頭。

廣告 廣告

中電發言人向傳媒確認，該款流動充電器為企業紀念品，據了解是第一次發生冒煙，已通知相關人士停用這款產品。中電表示十分關注事件，已經即時知會供應商並要求跟進。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】