專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
【先施百貨】深水埗門市限定全面清貨 低至1折起
先施百貨宣布深水埗西九龍中心分店租約期滿，暫定將營業至本年年底，由即日起深水埗門市限定全面清貨，過百個男女裝、户外運動及家品電器等低至1折起！
另外，由即日起至11月11日，深水埗店進行新一期限定優惠，多個家品廚具品牌優惠價，其中包括Toshiba 陳列特價產品以及German Pool 展銷清貨優惠！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至優惠結束
地點：深水埗西九龍中心L1-3
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
【7-11】大折日 買滿$100即享77折（07/11-08/11）
7仔今日進行大折日，買滿$100即享77折，今次24小時營業嘅分店更延長至貓頭鷹時段，即刻睇下有咩啤酒、汽水、零食、雪糕同家品抵買啦！YAHOO著數 ・ 7 小時前
結業潮2025｜將軍澳人氣海鮮檔「華記海鮮」結業 開業超過30年 為避貴租曾六度搬舖
開業超過30年、現址位於將軍澳寶琳市場的老字號海鮮檔「華記海鮮」近日宣佈結業，線上線下業務同步終止。華記為避貴租曾六度搬舖，從早期街市小攤到2019年起進駐寶琳市場，多年來堅持「薄利多銷」原則，成為將軍澳街坊買海鮮的首選。今次宣佈結業，不少街坊熟客都表示可惜。Yahoo Food ・ 12 小時前
尖沙咀「維記」或變學生宿舍｜鄧成波家族放盤五年無人問津 銀主接手1.18億沽勁蝕2.12億
「舖王」鄧成波家族再有物業淪為銀主盤並以大幅蝕讓價易手。家族旗下位於尖沙咀金巴利道80號的全幢酒店，近日以1.18億元成交，較2018年買入價3.3億元大減約2.12億元，蝕幅接近64%。市場消息指，新買家為具內地背景的教育機構，正研究把物業改裝為學生宿舍。閱讀更多：鄧成波家族婚宴酒家「星薈」疑似結業 逾80準新人成「苦主」 集團欠供強積金影響逾200員工鄧成波家族太子一籃子銀主盤 補習社老闆1.2億接手市場消息人士指，上述物業是維多利亞時鐘酒店（Hotel Victoria），即俗稱「維記」的知名連鎖時鐘酒店。該物業地盤面積約1,897平方呎，總建築面積約19,923平方呎。酒店由地庫至12樓共設45間客房，而地面及高層地庫為商舖用途，現時地下舖位租予一間食肆經營。據了解，該物業連同現有賓館牌照一併放售，可靈活作學生宿舍、酒店或服務式公寓等用途，屬尖沙咀區內少見具完整業權、放售價錢相對「貼地」的全幢物業。「維記」於1986年開業，全港多區均設分店，上址已經營超過二十年。資料顯示，鄧成波家族於2019年以3.3億元購入該廈，其後一年叫價3.88億元放售，惟未能達成交易。去年11月再降價28Hse.com ・ 6 小時前
田北辰沽粉嶺G2000全幢貨倉 加拿大基金4億洽購突縮沙 內地物流公司3.8億接手
由G2000集團主席田北辰持有並自用逾三十年的粉嶺縱橫二千貨倉大廈，近日易手。市場消息指，物業最終由一間內地物流企業以3.8億元購入，平均樓面呎價約3,075元。據悉，買家計劃自用作物流營運中心，交易一度峰迴路轉，原本早前有加拿大基金出價4億元洽購，惟臨門「縮沙」未成事。閱讀更多：田北辰擬出售G2000粉嶺全幢貨倉 傳加拿大基金4億洽購尖沙咀「維記」或變學生宿舍｜鄧成波家族放盤五年無人問津 銀主接手1.18億沽勁蝕2.12億該物業位於粉嶺安樂門街5號，為全幢貨倉大廈，地盤面積約36,414平方呎，樓高5層，總樓面約123,591平方呎。消息人士指出，這類具規模的整幢貨倉近年市場罕見，加上附有多個車位及約10個卸貨位，對物流業而言吸引力十足。田北辰接受《星島日報》查詢時證實已售出該物業，表示是集團業務轉型下的自然決定。他表示，世界趨向專業化，過往G2000自設物流團隊，運作繁複，但近年外判後，無論效率或成本都更理想，所以不再需要整幢貨倉，決定放售。田氏透露，集團於1993年以約1億元購入該貨倉，持貨32年帳面賺約2.8億，升值近3倍，升幅與同期的恒生指數及通脹接近。他強調，這筆錢若投入股28Hse.com ・ 5 小時前
社署11.16辦長者咭優惠 3800間店舖參與 持有人享折扣
【on.cc東網專訊】11月16日為「長者日」，為向長者表達敬意和關懷，社會福利署籌辦「長者日消費優惠」活動，邀請本地飲食業、零售業及其他商戶於當日為長者咭持有人提供特別折扣或優惠。 社署表示，全港18區已有超過400on.cc 東網 ・ 6 小時前
胡國威專欄｜「鬼城」並非新鮮事
乘車經過屯門公路，前往掃管笏附近時，會看見一個十分奇怪的景象。那裡有數幢猶如「爛尾」般的住宅物業，沒有工人在施工，棚架亦已全部拆走。事實上，該處是新地及興勝創建合作發展、位於屯門掃管笏的「星堤二期」。項目自去年中傳出「爛尾」消息，但當時新地澄清只是因應市場變化作出設計改動。一年後的今天，再有傳媒報道指項目並無任何新進展。Yahoo 地產 ・ 9 小時前
【OK便利店】逢星期五 即磨咖啡買一送一（即日起至優惠結束）
Circle K 即磨咖啡選用100%來自哥倫比亞的Arabica咖啡豆，獲雨林聯盟認證 ，咖啡醇厚濃郁，順滑平衡，奶泡豐盈。逢星期五，Circle K 即磨咖啡仲有買一送一優惠！YAHOO著數 ・ 7 小時前
UNIQLO雙11優惠11.7-11.13登場！張曼玉都著「眼仔」聯名Tee、HEATTECH減價至$79｜雙11優惠2025
雙11優惠開始來衝擊大家了！UNIQLO也來推出雙11狂歡購，狂11月7日至11月13日舉行，超多人氣單品大減價，當中包括首次限定HEATTECH T恤由$99減至$79、超好穿的繭型長褲由$199減至$149，趁UNIQLO雙11優惠要衝了！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
iHerb雙11優惠全網限時74折！暢銷保健品／零食／護膚品攻略！熱賣益生菌最平低至$32｜雙11優惠2025
不少商戶陸陸續續推出雙11優惠，雲集保健品、零食及日常百貨的iHerb亦正式加入戰團，由即日起至11月13日凌晨1點，推出雙11優惠限時全單74折，而且無任何滿額要求，非常方便！iHerb一向是入手抵價保健品及零食的好地方，今次74折優惠絕對值得囤貨！各位未有頭緒的話，Yahoo購物整合iHerb上最熱賣的保健品、零食及美容美妝品頭三名單，大家不妨參考一下其他人正在入手的產品。Yahoo Food ・ 7 小時前
【759阿信屋】今期熱選（07/11-11/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Sajo 急凍關東煮魚串(連湯料) $24.8/件、Chateau Moreau法國莫利歐莊園紅酒/Ch. Des Haut Peri紅酒 $99/2支、森永碎朱古力曲奇/碎杏仁曲奇/雞蛋曲奇/瑪麗餅 $25.9/2件、BOBO波波魚丸 $28.9/2件！YAHOO著數 ・ 3 小時前
恒大遺物｜香港最大「皇宮屋」成泡影 擬改建容納萬人大型屋苑再加老人院
百名妙齡少女婀娜多姿，翩翩起舞，有丹丹、有珊珊、有香香，朱唇含住粒提子交到咀上，看著電視那場足球比賽，那個高薪請回來的意大利教練簡拿華路把自己的球隊教到一塌糊塗，坐在25萬方呎，香港人叫甚麼「皇宮屋」的地方，恨不得要大叫一聲「操！」想到誰了嗎？可惜，此情只待成追憶，舞團散了、足球隊沒了，「皇宮屋」蝕到媽媽的名字也忘記了，被債主收了，甚至改了，不單只改劃成大型屋苑，還加個老人院。BossMind ・ 1 天前
【7-11】黑芝麻新地 逢星期五買一送一（即日起至優惠結束）
7-Eleven香港最近推出「黑芝麻新地 」，採用黑芝麻醬製成，帶有微甜及濃郁堅果風味，搭配新地順滑口感，每啖都是濃濃的黑芝麻味！特別留意，7-11的黑芝麻新地逢星期五可享買一送一優惠，更可選配杯裝，在指定7-11分店提供，約埋朋友一齊食啦！YAHOO著數 ・ 5 小時前
居屋蝕讓｜馬鞍山錦豐苑未補地價485萬沽 業主持貨7年蝕115萬
「買樓買location」還是「買樓買timing」？2018年又是否模頂之年？馬鞍山居屋業主就在這年以未補地...BossMind ・ 1 天前
胡定欣與老公相約媒人Bob及洪永城飯聚 網民留言：救救李施嬅吧
視后胡定欣早前藉中秋佳節喺社交網站PO出與醫生陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。胡定欣返到香港後陸續相約好友飯聚，好似近日佢同老公就與媒人林盛斌（Bob）夫婦及洪永城（Tony）夫婦飯聚。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
雙11優惠2025｜淘寶/屈臣氏/HKTVmall/大生超市支付優惠 八達通滿指定金額減$30/呢張卡享全單89折（附優惠碼）
各商戶陸續推出雙11優惠，想買得更平，一定要配合不同支付優惠使用，就可以慳上加慳！其中淘寶網有8大支付工具優惠，購物滿指定金額可減最多$30；大生生活超市指定日子亦有89折優惠，即睇下文更多優惠啦！YAHOO著數 ・ 6 小時前
馬鞍山錦英苑3房218萬沽 業主兩原因平賣！呎價3字頭創新低！
馬鞍山居屋錦英苑近日錄得低市價成交，一伙3房戶以218萬元沽出，呎價僅約3,380元，創屋苑逾15年低。28Hse.com ・ 1 天前