專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？

【先施百貨】深水埗門市限定全面清貨 低至1折起

【先施百貨】深水埗門市限定全面清貨 低至1折起
先施百貨深水埗門市限定全面清貨 低至1折起

先施百貨宣布深水埗西九龍中心分店租約期滿，暫定將營業至本年年底，由即日起深水埗門市限定全面清貨，過百個男女裝、户外運動及家品電器等低至1折起！

另外，由即日起至11月11日，深水埗店進行新一期限定優惠，多個家品廚具品牌優惠價，其中包括Toshiba 陳列特價產品以及German Pool 展銷清貨優惠！

日期：即日起至優惠結束

地點：深水埗西九龍中心L1-3

