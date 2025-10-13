先發米勒好投 美聯冠軍戰G1水手擒藍鳥

（法新社多倫多12日電） 美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手先發投手米勒（Bryce Miller）今天與另3位牛棚對友聯手壓制多倫多藍鳥隊打線，率隊在美聯冠軍系列賽首戰以3比1擊敗藍鳥拔得頭籌。

拉利（Cal Raleigh）敲出全壘打，波蘭科（Jorge Polanco）貢獻兩分打點，不過水手投手群讓地主陷入苦戰，全場僅被擊出兩支安打，且自第二局後未再被敲安，是真正獲勝關鍵。

右投米勒生涯首次短休登板，儘管第一球就被斯普林格（George Springer）轟出全壘打，但之後藍鳥全場也僅再敲出一支安打。

廣告 廣告

拉利賽後說：「米勒短休還能繳出6局好球，真的沒話說。今天所有投手的表現都令人驚豔，尤其在這種短休情況下，真的很棒。」

西雅圖水手目前在七戰四勝制的美聯冠軍賽中取得1比0領先，系列賽第二戰將於當地時間13日繼續在加拿大舉行。