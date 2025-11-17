警拘黑社會 15 人洗黑錢、經營賭場等 金額逾 11 億
光大環境計劃「回A」上市 打造環保行業資本新格局
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月17日 - 全球領先的環保綜合服務商光大環境(00257.HK)在11月14日晚間發布公告稱，11月14日，公司董事會批准可能進行發行人民幣股份及將該等人民幣股份在深交所上市的初步建議。建議發行人民幣股份需取決並受限於(其中包括)市場情況、股東於公司股東大會的批准以及必要的監管批准。
此舉標誌著這家港股環保龍頭正式啟動「回A」進程，有望形成「A+H」兩地上市格局，進一步完善公司資本運作平台，打造環保行業資本新格局。
國內最大環境企業回A
今年6月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關於深入推進深圳綜合改革試點深化改革創新擴大開放的意見》提出，允許在香港聯合交易所上市的粵港澳大灣區企業，按照政策規定在深圳證券交易所上市。
光大環境正是該政策發布後，首家公告回歸A股並擬登陸深交所的港股公司。若此次上市成功，有望打通深港兩地資本市場雙向上市通道。
根據公告，光大環境擬發行人民幣股份數量不超過8億股，募集資金淨額初步擬用於公司發展主營業務及補充一般營運資金。
光大環境是中國光大集團旗下實業旗艦企業，深耕環保領域二十餘年，已成長為中國最大環境企業、亞洲環保領軍企業及全球最大垃圾發電投資運營商。
公司聚焦固廢、泛水、清潔能源三大核心領域，構建了覆蓋全產業鏈的一站式環境綜合治理服務能力，國內業務遍及國內25個省（市）、自治區及1個特別行政區，海外業務佈局德國、波蘭、越南、烏茲別克斯坦等16個國家。公司還下轄兩家港股上市公司——中國光大水務（01857.HK）和中國光大綠色環保（01257.HK）。
憑藉行業第二的垃圾焚燒發電領域專利數量，光大環境連續十四年蟬聯「中國固廢十大影響力企業」首位、六年領跑中國環境企業50強，多次入選道瓊斯可持續發展指數、恆生可持續發展企業基準指數及標普全球《可持續發展年鑑》。
在外界看來，光大環境回歸A股上市，既是公司自身建設「中國特色的世界一流環境綜合服務商」的重要舉措，也是響應國家深化資本市場改革、綠色低碳發展及大灣區建設等戰略的深刻實踐。
穩健經營扎實推動高質量發展
光大環境近期公佈的2025年半年報顯示，公司積極落實「兩化一型」（科技化、國際化、生態型）發展戰略，全力推進「二次創業」，扎實推動高質量發展，行業領軍地位保持穩固。
報告期內，光大環境承接多項環境修復服務，中標海南三亞垃圾發電項目五期，拓展移動供熱、沼氣淨化提純等業務，簽署本集團首個生物質天然氣項目。在境外市場，在烏茲別克斯坦落實2個垃圾發電項目，在泰國、印度等海外市場承接設備採購、設備供貨等輕資產服務，計劃在印度尼西亞、越南、中亞等國家和地區設立代表處。
上半年，光大環境作為典型企業十佳代表之一，入選中華環保聯合會能源環境專業委員會編寫的《垃圾焚燒的中國方案》，第8次獲納入標普全球《可持續發展年鑑》，獲英國《金融時報》與全球數據統計機構Statista聯合授予「2025年亞太氣候領袖」認證。
