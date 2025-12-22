葉劉淑儀回顧政途起伏 親解退選潮失態一幕直認心慌
光明節活動遭槍擊釀15死 澳洲總理向國內猶太人道歉
（法新社雪梨22日電） 澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天就光明節（Hanukkah）活動發生大規模槍擊事件，向國內猶太社群道歉，該事件造成15人罹難。
艾班尼斯表示：「對於在我總理任內發生這起暴行，我感到責無旁貸。我為猶太社群以及我們整個國家所經歷的事感到抱歉。」
他還說：「政府會每天努力，保障澳洲猶太人的安全，維護他們作為澳洲人應有的基本權利，包括以自己的身分為傲、信仰宗教、教育子女，以及充分參與澳洲社會的權利。」
台北施襲案 前日本記者傷口沾愛滋血
【on.cc東網專訊】台灣台北市上周五（19日）發生隨機襲擊民眾案件時，曾任職日本電視台記者木下黃太剛好身處誠品生活南西門店，更徒手幫助一名受傷電單車司機止血。當得悉疾管署翌日宣布其中一名傷者是愛滋病患者時，他上周六（20日）強調當下只想救人，目前已拿到相關預防on.cc 東網 ・ 1 天前
疑穿櫃桶底偷管理費213萬元 管理公司員工罪成判囚3年6個月
【on.cc東網專訊】兩名青衣海悅花園管理公司員工疑「穿櫃桶底」，在2018年1月至9月期間，偷去業主及或租戶所繳交的管理費，涉及約213萬港元。兩人被控盜竊罪，其中首被告早前認罪，並在不認罪的次被告審訊中擔任控方證人。次被告經審訊後被裁定罪成，此案今（22日）on.cc 東網 ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火｜總幹事：機構從未打算將傢電「落袋」 災民全搬走後會捐出
近日有宏福苑災民在網上表示，遷離「善樓」時被禁止帶走商家捐贈的傢俬電器，善導會其後改口表示容許按需取走。善導會總幹事李淑慧今早(22日)在商台節目解畫，指聽到市民的意見後，同意服務不能一成不變，決定從善如流，並強調機構從來沒有打算將傢電「落袋」，原意是留給下一戶宏福苑居民。 原欲留給下戶災民 李淑慧澄清事源am730 ・ 5 小時前
黃明志吸毒案結果出爐 尿檢呈陰性被判無罪當庭釋放
馬來西亞歌手黃明志於10月捲入台灣網紅謝侑芯的命案，當時他身上被查出疑似毒品的藍色藥丸，並被驗出身上有4種毒品的陽性反應。然而，案件近日有重大轉折。本月18日黃明志最新尿檢結果出爐，顯示4種毒品反應全數為陰性。今日（22）黃明志在吸毒案中，獲法院判決無罪，當庭釋放，並退還保釋金。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
上環 10 億日圓劫案｜匪徒 30 秒搶四個喼 出動牛肉刀指嚇 警拘 15 人涉串謀行劫 竊款下落仍不明｜Yahoo
上周四（18 日）上環街頭發生的 10 億日圓劫案，警方拘捕 15 人，涉嫌「串謀行劫」，其中 6 男 1 女已被落案起訴。警方說，有匪徒出動牛肉刀指嚇兩名受害人，4 個裝滿日圓的行李箱遭迅速劫走，過程 30 秒內完成。至於竊款下落，警方表示仍在追查。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
灣仔非通宵停車場「打烊」惹糾紛 13車被困場內 管理公司退費事件平息
在灣仔莊士敦道181號，一個非24小時營業的停車場於今日(21日)凌晨零時許關閘「打烊」，結果導致13名車主返場時無法取車，引起糾紛。警方接報到場，經初步調查和停車場管理公司主管溝通後，相信有人拒絕開閘，一眾司機需要等到早上才能取車，警方列作「投訴」處理。 至早上停車場重開期間，一輛七人車因電力不足停在出口，造成am730 ・ 1 天前
甯漢豪：可探討經政府或獨立法定機構進行維修工程招標
大埔宏福苑大維修工程引起公眾對大廈管理、圍標等關注。發展局局長甯漢豪指,聽到有壞份子滲入樓宇做業主等,認為要重錘徹底改變整個制度。她指,坊間有意見指日後業主毋須選擇,交由政府或獨立法定機構進行維修工程招標,社會可以探討。infocast ・ 1 天前
黃埔酒店印度旅客昏迷房內 送院後不治
今日（21日）上午約10時，警方接獲黃埔德豐街九龍海逸君綽酒店職員報案，指一名外籍男住客在房間內昏迷。救護員趕到現場進行急救並送院，但最終仍告不治。消息指出，死者為47歲印度旅客，持護照來港，曾有身體病患紀錄，稍後將安排剖屍以確定死因。am730 ・ 1 天前
澳洲邦迪海灘槍擊案︱涉案父子被指策劃多月 受伊斯蘭國驅使 曾投擲「網球炸彈」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）上周發生針對猶太節慶的致命襲擊案。警方最新公開的法庭文件顯示，兩名槍手在行兇初段曾投擲共 4 枚未有爆炸的自製爆炸裝置，其中包括一枚被形容為「網球炸彈」的裝置。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
高市早苗內閣防衛腦洞大開！ 無核三原則崩潰倒數誰來擋？
哎呀，日本政壇這波小八卦讓人聽了心跳加速，2025年12月18日共同社報導，一位首相府內部官員在和記者私聊時，脫口而出「日本該有核武了」， 雖然馬上補刀「這不現實啦」，但這話偏離日本長年無核原則Japhub日本集合 ・ 18 分鐘前
川普不排除對委內瑞拉發動戰爭 巴西憂人道災難
（法新社巴西伊瓜蘇20日電） 巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天在南方共同市場（Mercosur）峰會開幕致詞時表示，美國若對委內瑞拉發動軍事行動，將引發「人道災難」。魯拉今天在南部城市伊瓜蘇（Foz do Iguacu）指出：「福克蘭戰爭（Falklands War）過去40年之後，南美洲大陸再度面臨外國勢力的軍事存在。」法新社 ・ 1 天前
俄烏戰爭和談 普丁準備與馬克宏對話
（法新社莫斯科21日電） 俄羅斯總統普丁的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在今天刊出的訪問中表示，普丁已準備好就俄烏戰爭議題，與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）展開對話。培斯科夫告訴官媒「俄羅斯新聞社 」（RIA Novosti）說，總統普丁（Vladimir Putin）「已表達要與馬克宏展開對話的意願」。法新社 ・ 1 天前
立法會換屆選舉順利完成 曾國衞：正分類選舉無效票 暫不評估原因
【Now新聞台】立法會換屆選舉順利完成，政制及內地事務局局長曾國衞表示滿意選舉安排和結果，又指正分類選舉無效票，暫不評估原因。宏福苑五級火當局一度暫停一切立法會選舉宣傳。政制及內地事務局局長曾國衞表示，大火對選舉的影響不能一概而論，對於選舉整體安排和結果感到滿意。不過地區直選有超過四萬張無效票，佔總投票率3.1%，他指選管會正進行點算分類，暫不評估原因。曾國衞：「一個區選兩個候選人，能夠當選兩個候選人，變相有兩個議席情況下，部分市民雖然我們不再提點他，但有人以為剔兩格，剔了兩格情況下就會變了無效票；又有些人在格以外(填劃)，我們法定規定要在格以內進行填劃，有些人又可能不為意填了出去格外，所以凡此種種目前這刻而言，未完成統計成分析前，未必很適合評論究竟甚麼情況導致這麼多無效票。」他又認為，選舉反映香港特色民主制度發揮作用。曾國衞：「不會為民主而民主，我們可以用不同的方法進行民主，但最終是要為市民帶來好處，這才是好的民主，這才是優質的民主。我們在香港而言，我們的而且確在選擇的安排上包括考慮要符合一國兩制的方針，又要符合香港的實際情況，亦要符合香港的發展需要，所以我們今次的民主制度是按此而設now.com 新聞 ・ 1 天前
艾普斯坦案文件遭大量塗黑疑掩護權貴 受害者與政壇齊怒
（法新社華盛頓20日電） 儘管已故性犯罪富豪艾普斯坦案件卷宗在今天曝光，但由於大量頁面被塗黑、照片遭審查，激怒受害者。美國司法部公開的大量資料中，包含前總統柯林頓（Bill Clinton），以及艾普斯坦（Jeffrey Epstein）顯赫社交圈中其他知名人士的照片，包括滾石樂團（The Rolling Stones）主唱米克傑格（Mick Jagger）和已故流行音樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）。法新社 ・ 1 天前
西貢男子跑山後心翳 直升機送院救治
警方今日（21日）中午12時32分接獲報案，一名53歲姓郭男子在西貢釣魚翁跑山後感到心臟不適。救援人員接報到場，發現他仍然清醒，隨後由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院接受治療，目前情況穩定。 據了解，該男子早上由將軍澳坑口出發跑步，目的地為釣魚翁。至中午時分，他跑至距離山頂約50米的位置時，突然感到心翳不am730 ・ 23 小時前
美國會議員聯署促將 DeepSeek、小米等列入涉軍實體名單
外電報道,9名美國共和黨議員去信美國國防部長海格塞斯,敦促五角大樓將包括小米(1810.HK)、DeepSeek 等的一批中國科技公司,列入涉嫌協助中國軍方的實體名單。infocast ・ 1 天前
美俄烏三方會談終結俄烏戰爭？ 克里姆林宮否認
（法新社邁阿密21日電） 在各方外交官正齊聚邁阿密、準備討論結束俄烏衝突的可能方案之際，克里姆林宮（Kremlin）今天否認，美國、俄羅斯與烏克蘭之間的三方會談正在籌備之中。普丁特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）昨天抵達邁阿密，烏克蘭與歐洲團隊自19日起也在此集合，進行由美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普總統女婿庫許納（Jared Kushner）調解的談判。法新社 ・ 19 小時前
冬至快樂！
☃️ 冬至係二十四節氣中最後一個節氣，亦係一年之中黑夜最長、白天最短嘅日子🌙 古人講「冬至大如年」，意思係冬至嘅重要程度同🎊過新年一樣，係一個全家團圓、祭祖🙏感恩嘅大日子！Squly & Friends ・ 1 天前
以色列圖阻止巴勒斯坦立國 約旦河西岸增 19 個定居點｜Yahoo
以色列內閣為阻止巴勒斯坦立國，最新已經批准在被佔領的約旦河西岸地區（West Bank），新建 19 個猶太人定居點。以方表示，政府將於該地區大力推動建設。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
5.5米高「百變提子水晶球」照亮尖東 警方冀增防騙意識
警隊的防騙吉祥物「提子」憑著其可愛趣致的造型深入民心。警隊公共關係部再度與東尖沙咀地產發展商聯會合作，即日起至27日舉辦「提子Bling Bling『照』尖東2025」活動，除打卡裝置與燈飾，亦結合科技互動新元素。此外，本月「提子」還有兩大焦點防騙宣傳，包括早於月初啟播的第五季《提子動畫廊》，以及與恒基合作的「提子」公am730 ・ 12 小時前