克什米爾警察局驚傳爆炸 釀9死31傷

（法新社斯利那加15日電） 警方消息人士表示，昨天深夜，印度控制的克什米爾地區一座警察局內，一堆被沒收的爆裂物發生爆炸，造成至少9人喪命、31人受傷。

據報導，罹難者包含警察和正在檢驗爆裂物的鑑識人員，有些傷者情況危急。

這起事件發生在瑙鋼（Nowgam），警局內的爆裂物是本週稍早在北部哈雅納邦（Haryana）城鎮法里達巴德（Faridabad）繳獲的。

瑙鋼地區警察總長白拉巴（Nalin Prabhat）表示，自13日以來，警方繳獲的爆裂物樣本已送達檢驗室進行進一步的法醫檢驗，基於其「不穩定和敏感性直」，檢驗過程中「極其謹慎」。

他補充說，「警察局大樓嚴重受損，鄰近建築物也受到影響」。