克宮：不接受歐洲部隊烏克蘭維和 反對很快進行蒲澤會
（法新社莫斯科/基輔27日電） 克里姆林宮今天表示，反對歐洲國家對烏克蘭派維和部隊，並且反對俄羅斯總統蒲亭、烏克蘭總統澤倫斯基很快見面的構想。
被問到莫斯科針對歐洲維和部隊成為結束俄烏衝突協議其中一部分有何看法時，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「我們對這些討論抱持否定態度。」
他表示，俄羅斯想阻止北大西洋公約組織（NATO）成員國在烏克蘭進行軍事部署，是這場衝突之所以爆發最早的原因之一。
烏克蘭正在推動以西方國家支持的安全保障來確保俄羅斯不再進行攻擊；莫斯科則要求基輔割讓更多烏東領土。
培斯科夫說，烏克蘭的安全保障是和平談判「最重要主題之一」，並表示莫斯科不會公開討論可能的細節。
克宮同時反對蒲亭（Vladimir Putin）、澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）高峰會很快就展開的構想。
培斯科夫在進行電話簡報時告訴記者：「為求效率，任何高層，或最高層接觸，都必須妥為安排。」
他表示，俄烏談判團隊負責人正在「接觸」，但沒有針對後續協商訂下時間表。
