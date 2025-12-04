克宮：普丁年終記者會12/19舉行

（法新社莫斯科4日電） 克里姆林宮今天宣布，俄羅斯領導人普丁將於12月19日舉行年度年終記者會。這項活動已經成為圍繞其長期執政的核心環節。

除了2022年因莫斯科在烏克蘭戰事受挫而打破慣例取消之外，普丁（Vladimir Putin）在長達25年任期內，每年12月都會舉行這項通常持續數小時的記者會。

今年的年終記者會將在俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動即將屆滿4年之際登場，正值美國推動目標結束戰事的談判。

普丁近來一再向俄羅斯民眾強調，克宮打算拿下烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）剩餘土地，無論是透過武力或其他手段。

廣告 廣告

這項記者會通常由克宮嚴格控管，俄羅斯各地民眾可以透過電話向普丁提問，他也接受記者提問。

去年的記者會進行4小時30分鐘。

今年記者會將在西方對莫斯科實施大規模制裁，以及當局以前所未見力道升高打壓異議人士的背景之下展開。

現年73歲、蘇聯情報機構國家安全委員會（KGB）特務出身的普丁於1999年12月31日接替辭職的首任總統葉爾欽（Boris Yeltsin），開啟長期掌權的時代。