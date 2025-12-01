克宮：普丁明天下午將會見美特使魏科夫

（法新社莫斯科1日電） 俄羅斯克里姆林宮表示，總統普丁（Vladimir Putin）明天下午將在莫斯科與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）就烏克蘭問題進行會談。

雙方會面前，美國與烏克蘭官員已就華府所提出、希望作為俄烏終戰基礎的計畫進行磋商。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天在簡報會上告訴法新社等媒體的記者：「與魏科夫的會晤預定明天舉行。」他並補充道，會面將在「當天下午」進行。

普丁上週重申，俄軍停戰條件就是烏克蘭必須讓出俄國宣稱屬於俄方的領土，並表示若不從，俄軍將以武力奪取。

魏科夫過去曾數度在克宮與普丁會談。