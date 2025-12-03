克宮：烏克蘭入北約是美俄磋商「關鍵問題」

香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職
高市早苗：日本政府對台及中立場沒有改變
日本首相高市早苗今早出席參議院全體會議時，再次回應對台灣的立場，重申日本政府在1972年《日中聯合聲明》中，表明承認中華人民共和國是中國唯一合法政府的立場，沒有改變。高市早苗近日的「台灣有事」論，導致中日關係轉趨緊張，中方多次敦促她收回言論。 (ST)#高市早苗 (ST)infocast ・ 10 小時前
特朗普簽署台灣保證實施法案 國台辦：粗暴干涉中國內政
美國總統特朗普簽署《台灣保證實施法案》生效。在北京，國台辦回應指，美方的法案粗暴干涉中國内政，嚴重違反一個中國原則，和中美三個聯合公報規定的精神，向台獨分裂勢力發出嚴重的錯誤訊號，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促美方恪守在台灣問題上所做的嚴肅政治承諾，不與台灣進行任何形式的官方接觸。根據該法案，國務院須定期檢視、並更新與台灣往來的相關指引，並制定詳細計劃，逐步解除目前仍然存在的限制措施。 (ST)#國台辦 #台灣保證實施法案 (ST)infocast ・ 8 小時前
雙手插袋風波 傳劉勁松晤日官員後赴大連視察日企
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發外交風波，中國外交部亞洲司長劉勁松早前在北京與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰會面後，被媒體拍到雙手插袋，引發議論。日媒周日（11月30日）引述消息報道，會後劉勁松立即前往遼寧省大連市視察，安撫當地的日企。on.cc 東網 ・ 1 天前
俄羅斯已做好與歐洲開戰的準備！普京：將快速結束且無人可以跟我談和平
俄羅斯總統普京週二（2 日）警告歐洲國家，如果他們對俄羅斯發動戰爭，莫斯科已做好全面作戰準備，並指出歐洲將面臨毀滅性的失敗，甚至無人可與俄方談判和平條件。鉅亨網 ・ 12 小時前
日外相茂木敏充：就中日關係惡化向各國說明日方立場
日本外相茂木敏充表示，日本政府正在利用各種機會，就近期中日關係惡化，向各國說明日本的立場，認為各國的理解極其重要。 對於日中友好議員聯盟和日本經濟團體聯合會，向中國駐日本大使吳江浩提出希望訪華，茂木指出，反復對話與交流，以減少難題和懸案、拓展合作，是極其重要，非常希望推動。 (ST)#中日關係 (ST)infocast ・ 14 小時前
特朗普擬將禁入令擴大至約30個國家
【彭博】— 上周兩名國民警衛隊士兵在華盛頓特區遭槍擊後，美國政府料將禁止入境令的範圍擴大至約30個國家，以更激進的措施遏制移民。Bloomberg ・ 18 小時前
歐盟撤回WTO對中國貿易申訴
（法新社日內瓦1日電） 歐洲聯盟已經撤回因中國對立陶宛進口商品實施貿易限制措施，向世界貿易組織對中國提起的控訴。歐盟於2022年向世界貿易組織（WTO）提起控訴，表示中國以衛生因素為由實施貿易限制，導致當年立陶宛出口大減8成的作法不具正當性。法新社 ・ 1 天前
中國一位知名經濟學家稱現在是允許人民幣升值的時候了
中國一家大型投資銀行的經濟學家表示，現在到了政府應該允許人民幣進一步升值的時候了，這樣有助於增強消費者購買力，並緩和貿易緊張局勢。Bloomberg ・ 12 小時前
馬杜羅：委內瑞拉拒絕「奴隸式和平」
美國白宮指，總統特朗普當地周一下午與國安團隊開會，討論委內瑞拉等廣泛議題，不排除包括軍事部署在內的可能選項，強調特朗普掌握多種選項，最終由他作出決定。另外，委內瑞拉總統馬杜羅當地周一出席集會時指，委內瑞拉要和平，但要的是有主權、平等和自由的和平，拒絕「奴隸式和平」。特朗普早前證實曾與馬杜羅通話，但拒絕披露詳情。《路透》引述消息指，兩人是在11月21日通話不足15分鐘，特朗普限令馬杜羅帶同家人在上周五前離國，前往其他國家，而馬杜羅開出條件，包括他及家人獲得全面特赦，華府解除對他們實施的所有制裁，以及要求在委內瑞拉舉行大選前，由副總統羅德里格斯領導過渡政府，但特朗普拒絕當中大部分要求，並在上周六下令關閉委內瑞拉領空。 (ST)#特朗普 #委內瑞拉 #馬杜羅 #美股 (ST)infocast ・ 1 天前
親台候選人暫領先洪都拉斯大選 中方:冀洪方按一中原則發展中洪關係
洪都拉斯的總統、國會和地方選舉仍在點票，其中總統選舉激烈，在完成57%點票中，獲美國總統特朗普支持、揚言會與台灣恢復建交的阿斯富拉，以40%的得票率微弱領先。 中國外交部發言人林劍在記者會回應提問指，大選是洪都拉斯的內部事務，中方一貫奉行不干涉內政原則。林劍指，中洪自前年3月建交以來，雙邊關係快速發展，各領域的合作成果豐碩，為兩國人民帶來實實在在的福祉。中方願同洪方一道，繼續在一個中國原則的基礎上，推動中洪關係不斷向前發展，更好地造福兩國人民。 (ST)#中國外交部 #洪都拉斯 (ST)infocast ・ 1 天前
特朗普將深化美台關係的法案簽署成法
【彭博】— 據白宮，美國總統特朗普周二將一項法案簽署成法，該措施要求美國國務院重新審視美國與台灣交往的指導方針。當前人們越來越擔心中國可能會對台灣採取行動。Bloomberg ・ 14 小時前
立法會選舉如期12.7舉行 取消周六繽紛日續免費開放政府設施
宏福苑五級火釀成慘重死傷，立法會選舉如期舉行與否引起熱議。特首李家超昨宣布將如期在12月7日舉行，並於今明兩日恢復8場功能界別論壇，惟選舉前一天不會舉辦選舉繽紛日，之前宣布周六、日政府免費開放設施將繼續。李家超稱，新一屆議員盡早履職，才能更快推進火災善後支援、復原重建，以及法律的檢討和改革。各政黨支持政府決定，認為可避am730 ・ 18 小時前
宏福苑五級火災｜全港涉及大維修樓宇 三日內將棚網下架
【Now新聞台】因應懷疑有承建商在棚網檢測報告等文書上造假，政府宣布全港涉及大維修的公私營樓宇，需在本周六前將外牆棚網下架，涉及二百多幢樓宇。 發展局局長甯漢豪：「為了保障公眾安全，和免除現在正進行大廈維修的業主和住戶心裡的忐忑，政府認為應該從嚴處理，所以我現在宣布，所有現時進行大維修的樓宇，包括所有公營及私營樓宇以及政府大樓，若外牆有棚網，都需要即時將棚網下架，負責巡查有關項目的各部門會立即聯絡相關承建商。」#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
特朗普稱下任美聯儲主席考慮人選已減至一人
《法新社》報道，美國總統特朗普暗示擬提名美國國家經濟顧問委員會主任哈塞特出任下任美聯儲主席。 特朗普在一項哈塞特出席白宮活動上明言，一名潛在下任美聯儲主席在場，又指對方為令人尊敬的人物，並即場感謝哈塞特。AASTOCKS ・ 14 小時前
日媒：日中友好議員聯盟幹部晤中國駐日大使 提出年底前訪華
日本《共同社》報道，由日本自民黨前選舉對策委員長小淵優子等跨黨派組成的日中友好議員聯盟幹部，昨日與中國駐日本大使吳江浩閉門會面，商討首相高市早苗「台灣有事論」引發的風波。報道引述消息人士指，包括在野黨在內的議員聯盟，表達希望在年底前訪華，認為兩國展開議員間交流非常重要，有助緩和兩國緊張關係；吳江浩則闡述中方立場。 報道指，議員聯盟在10月底高市內閣上台後，曾就年內訪華暗中詢問中方意向，並尋求與中共中央對外聯絡部部長劉海星會談，但中方未有明確答覆。日本經濟團體聯合會會長筒井義信上周五亦曾與吳江浩會面，希望中方容許經濟代表團明年1月訪華的計劃。 (ST)#日中友好議員聯盟幹部 (ST)infocast ・ 1 天前
英國再次推遲就中國駐英大使館新館捨項目做出決定
【彭博】— 英國政府推遲就是否批准中國擬建的駐英新使館做出決定，當局計畫1月份給出答案，屆時首相斯塔默預計將訪問北京。Bloomberg ・ 20 小時前
特區護照續期懶人包｜網上預約流程/線下自助機使用方法/所需文件 附熱門旅遊地點入境護照要求
想旅程順順利利，無憂無慮就要做好事前準備，特別是護照有效期！港人工作忙碌，很容易忽略查看護照的有效期，所以時不時就會看到網民分享自己「蝦碌」事，到機場Check-in時才知道護照過期，或有效期不足以通過旅行目的地的入境要求，不但耽誤行程，還影響心情。Yahoo Travel為大家整合了特區護照續期懶人包，Bookmark這篇文章就可以輕易清楚知道換領新護照的各種事項，即睇詳情。Yahoo 旅遊 ・ 12 小時前
外交部：堅決反對日方為軍國主義招魂 膽敢介入台海事務必遭痛擊
日本常駐聯合國代表致函聯合國秘書長指，中方聲稱日方在未遭到武力攻擊下亦會行使自衛權，這種說法是錯誤，強調日本防衛基本方針，是「專守防衛」的被動防禦戰略。中國外交部發言人林劍在例行記者會指，中方堅決反對日方倒行逆施，挑戰戰後國際秩序，為軍國主義招魂，再次敦促日方切實反思糾錯，履行戰敗國義務，以實際行動兌現對中國和國際社會的承諾，不要一再背信棄義。林劍指出，日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，公然挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則，中方向聯合國秘書長致函闡明嚴正立場，完全是正當必要。林劍批評，日方的信函充斥錯誤觀點和虛偽謊言，信函提到日方在台灣問題上所謂「一貫立場」，但對於這個「一貫立場」到底是什麼，日方始終言辭閃躲、語焉不詳，到現在仍未給中方以正面答覆。林劍強調，台灣是中國領土，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容外部干涉，高市在涉台錯論言論中暗示對中國動武，質疑這是否日方所謂「專守防衛」和被動防禦政策的應有之義。林劍指，自日本戰敗以來，右翼勢力不斷推動為侵略歷史翻案，違背自身在日本憲法中所做的承諾，所謂擴張軍力、脅迫他國、不顧周邊鄰國的反對、試圖單方面改變現狀，infocast ・ 1 天前
以色列稱將開放拉法關卡 讓加薩居民得以赴埃及
（法新社耶路撒冷3日電） 以色列今天表示，「未來幾天內」將開放加薩走廊（Gaza Strip）通往埃及的拉法關卡（Rafah Crossing），讓加薩居民得以離開。以色列國防部監督巴勒斯坦自治區民間事務的「領土內政府活動協調局」（COGAT）發聲明指出：「根據停火協議…拉法關卡將在未來幾天內開放，專門提供加薩走廊居民離開前往埃及。」法新社 ・ 4 小時前
洪都拉斯總統選舉未完成點票 特朗普質疑當局企圖改變選舉結果
洪都拉斯總統選舉仍未完成點票，兩名保守派候選人的得票相若，但用於更新點票結果的網站故障，美國總統特朗普質疑洪都拉斯當局試圖改變選舉結果，警告他們如果這樣做會有重大後果。選舉委員會主席指，67歲的國家黨候選人阿斯富拉，僅以515票的些微優勢，領先72歲的競爭對手、自由黨候選人納斯魯拉，形容是技術性平局，選委會將會人手點票，呼籲民眾保持冷靜，耐心等候結果。特朗普日前公開表態支持阿斯富拉，指對方是美國政府唯一願意合作的候選人。 (ST)#洪都拉斯 #特朗普 #美股 (ST)infocast ・ 1 天前