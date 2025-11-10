克服19分落後 NBA衛冕軍雷霆獵熊得心應手

（法新社洛杉磯9日電） 美國職籃NBA衛冕軍奧克拉荷馬雷霆今天克服上半場一度多達19分落後，終場114比100逆轉擊敗曼菲斯灰熊，本季戰績10勝1拜繼續傲視全聯盟。

上賽季聯盟MVP吉爾傑斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍下35分，其中13分是在第3節攻下，帶領雷霆逆轉戰局，延續對灰熊絕對優勢。上季季後賽首輪雷霆就將灰熊橫掃。

SGA另外帶7籃板、6助攻和2抄截，霍姆葛倫（Chet Holmgren）和密契爾（Ajay Mitchell）也各為雷霆攻下21分。

SGA賽後說：「我們都知道在這聯盟，每晚都會遇到各種不同的變數。你必須弄清楚當晚的任務是什麼並完成它。」

「過去這兩年我們多次做到這一點，也把這個本事鍛鍊得很純熟，今晚不過是再次展現出來。」

灰熊方面，傑克森（Jaren Jackson Jr.）拿下全隊最高17分外帶7籃板，莫蘭特（Ja Morant）貢獻11分、3籃板與8助攻。

灰熊第一節先克服開局7分落後，打完首節以33比25領先，上半場最多曾領先19分，半場結束仍以62比51維持領先優勢。

易籃再戰的雷霆下半場展開反攻，第3節以一波34比18攻勢反超，取得85比80領先進入最後一節。