克羅埃西亞挺進2026世界盃 荷蘭篤定晉級德國再等等

（法新社巴黎14日電） 克羅埃西亞今天以3比1擊敗狀態正佳的法羅群島，順利拿下2026年世界盃門票。同日，荷蘭以1比1與波蘭握手言和，幾乎確定晉級。德國以2比0擊敗盧森堡，能否出線取決於17日迎戰斯洛伐克的最後一場小組比賽。

法羅群島（Faeroe Islands）圖里（Geza David Turi）率先爆冷破門，令2018年世界盃亞軍克羅埃西亞嚇出一身冷汗，所幸克羅埃西亞陣中現年40歲的老將「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）在中場掌控比賽節奏，逐漸掌控局勢。

格瓦迪奧爾（Josko Gvardio）、穆薩（Petar Musa）與瓦拉西琪（Nikola Vlasic）先後進球，為克羅埃西亞鎖定勝利。

這場勝利讓克羅埃西亞在L組以6分領先捷克，在只剩一場比賽的情況下，提前摘下小組第一。

同日，迪佩（Memphis Depay）以個人第55顆國家隊進球刷新紀錄，幫助荷蘭在客場1比1踢平波蘭，幾乎確定晉級。

荷蘭在G組積分榜繼續領先3分且淨勝球有13球領先優勢，這使他們17日回到主場對立陶宛的比賽幾乎成了例行公事。

在A組，頑強的盧森堡在上半場封鎖德國，並讓德國多次膽顫心驚，直到德國前鋒沃爾特馬德（Nick Woltemade）在下半場梅開二度，才讓德國維持小組龍頭地位。

四屆世界盃冠軍德國只需在17日主場對斯洛伐克的比賽中拿到1分積分，就能晉級世界盃。

2026年世界盃將於加拿大、墨西哥與美國三地競技。