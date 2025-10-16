不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
克里姆林宮：蒲亭川普通話2.5小時 將立即啟動籌備雙邊峰會
（法新社莫斯科16日電） 俄羅斯克里姆林宮今天表示，總統蒲亭與美國總統川普進行持續兩個半小時、「極為坦誠且充滿信任」的電話會談後，克宮將「立即」展開雙邊峰會的籌備工作。
蒲亭（Vladimir Putin）的高階幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）向法新社等媒體的記者表示：「雙方已同意，兩國代表將立即啟動峰會籌備工作。峰會地點，舉例來說，可選在（匈牙利首都）布達佩斯。」
鄂夏柯夫也說，以布達佩斯作為峰會地點是川普（Donald Trump）的提議，並獲蒲亭「立即」支持。
他補充道，這次通話「非常具有實質性」，同時也「極為坦誠且充滿信任」；他還說這場持續兩個半小時的電話會談是由俄方發起。
蒲亭與川普8月15日曾在美國阿拉斯加州舉行峰會，但未能達成任何實質進展。而近兩個月來，實現烏克蘭和平協議的外交動能已逐漸減弱。
蒲川今天通話之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）正前往華府，準備與川普討論美國可能提供戰斧（Tomahawk）長程飛彈等議題。消息人士隨後告訴法新社，澤倫斯基已經抵達華府。
鄂夏柯夫則說：「蒲亭重申，戰斧飛彈不會改變戰場局勢，但會嚴重損害兩國關係，遑論和平解決（俄烏戰爭）的可能性。」
烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）則在社群平台X寫道：「美國總統川普和蒲亭今天的通話表明，即使只是在討論戰斧飛彈，就已迫使蒲亭回頭與美國對話。」
俄軍昨夜又發動大型空襲，導致烏克蘭各地斷電。烏克蘭駐美大使斯特法尼希納（Olga Stefanishyna）在聲明中表示，「俄羅斯再次選擇飛彈而非對話」，並藉這次攻擊直接打擊川普主導下持續追求和平的行動。
她說，「這些襲擊顯示，莫斯科的戰略就是恐嚇與消耗」，而「唯一有效的回應方式就是施加壓力－透過更嚴厲的制裁、加強防空系統，以及供應長程軍力」。
