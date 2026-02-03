日男9500萬去年丟光今又劫！ 表面兌換黑幕內鬼日男曝光

這起跨日港的連環巨額劫案如電影情節般離奇，主角是從事日圓運往香港兌換的集團，他們幾乎每日運送鉅款，卻連遭歹徒鎖定。

周四晚東京上野街頭，3名日本人與2名中國人運載4.2億日圓（約2127萬港元）現金時，被3名匪徒噴催淚噴霧劫走3個行李箱，匪徒逃逸後棄車撞人輕傷一名路人。

僅3小時後，羽田機場停車場，一名50多歲男子攜1.9億日圓（約962萬港元）準備飛港，又遭4名歹徒噴催淚鎚砸車窗未遂，他力保不失抵港，卻在上環德輔道中272號找換店外被兩賊搶走5100萬日圓（約257萬港元）。香港警方火速拘捕6人，包括3日籍、2內地及1本地人，其中一名報案日男疑為內應，提供運錢路線給匪徒。

警方起回1100萬日圓贓款，部分已兌換虛擬貨幣。日警視廳懷疑三案相關，受害集團去年11月上野座駕窗被砸，損失9500萬日圓（約479萬港元）外幣，總案值逾6億日圓震動兩地。

深度細節還原

受害集團專營貴金屬買賣，將日圓售出所得運港兌換外幣，據NHK引述30多歲社長透露，他們幾乎每日操作，去年11月在東京中央區停車時，座駕窗被砸偷走9500萬日圓美元歐元，

手法與此次相似。周四上野案，匪徒噴催淚搶箱後，400米外棄車撞傷路人逃逸，警方鎖定藍色轎車追緝。羽田未遂案，4匪噴催淚鎚窗，受害男子從事兌換，堅持不失飛港。

香港上環案，兩日男（27及51歲）持護照入境，攜1.9億日圓落車時被劫，匪徒上私家車逃，警方6小時內在機場拘首3人，再捕其餘，包括內應日男及虛擬貨幣找換店員。

星島日報補充，警方加強巡邏找換店、金舖，安裝CCTV防範。共同社分析，歹徒跨國聯手，鎖定運錢路線，案情暴露兌換業黑洞。警視廳跨國調查，懷疑同一團夥。

各界觀點與社群風向

媒體報導角度多樣，日本NHK強調受害集團每日運款風險高，呼籲加強安保；共同社質疑跨國犯罪組織涉入，去年9500萬案未破加劇隱憂。

但PTT鄉民吐槽「運錢不請保鏢？太天真，香港治安變差」，Dcard網友嘲「內鬼是日男，運錢集團內部爛透，活該被劫」，

X上有人分享「羽田上野香港連環劫，像黑幫電影，警方效率呢？」。香港01說警方速破案專業；但鄉民認為「6億日圓案值大，內應曝光證明運錢業灰色地帶多」。

碰撞點在媒體A推安保升級，但網友傾向「受害集團自找，運錢路線洩露太鬆散」。

總結與反思

這連環劫案揭開日港兌換業暗流，每日鉅款運輸成常態，去年9500萬未破釀禍，內鬼曝光戳破信任，警方雖速拘但防範機制欠缺，

兌換業須自省升級安保，否則黑幫漁翁得利。反思起來，灰色產業誘人卻危險，運錢如火中取栗，安全第一別貪便。

Japhub小編有話說

這日港連環劫簡直黑幫片翻版，每日運錢不請保鏢，去年9500萬還不長記性，上環內鬼更狠！

小編覺得兌換業太鬆散，警方速破讚，但受害集團活該被坑。跨國犯罪猖獗，運錢別貪快，安全升級吧，免得下次全丟光！

