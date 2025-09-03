Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
免下載才是王道！《電馭叛客2077》Switch 2實體版佔75%總銷售
任天堂最新主機 Nintendo Switch 2 推出後，新版實體遊戲方案「鑰匙卡」受到不少玩家批評，因為該卡本身並不包含遊戲檔案，仍然需要連上網路下載，並且還要保持插入卡鑰匙卡的狀態才能玩該遊戲。而近日，在 Switch 2 上推出《電馭叛客2077 終極版》的 CD PROJEKT，公開最新財報顯示，Switch 2 版實體版佔據了 75% 以上的銷售。
CD PROJEKT 發售前就說明，Switch 2 版的《電馭叛客2077 終極版》實體並非使用「鑰匙卡」，而是完整放入 64GB 內容的遊戲卡，才讓許多玩家放心。而 CD PROJEKT 不久前公開的的最新財報，其中就提到《電馭叛客2077 終極版》在 Switch 2 上的銷售表現，沒想到實體版居然佔了 6 月總銷售的 75% 以上。
要知道，這在目前數位下載當道的時代，許多公司的數據都是數位版的佔比提升。而 CD PROJEKT 表示，這次《電馭叛客2077 終極版》Switch 2 版成功的原因，主要是公司堅持使用「隨插即玩」理念，堅持使用完整收錄 64GB 的遊戲卡，玩家購買後不需要額外上網下載資料即可遊玩。
甚至在任天堂先前 5 月的財報數據中，同樣 Switch 平台的實體版遊戲也仍然佔據了近一半的銷售額。隨著《電馭叛客 2077 終極版》實體版在 Switch 2 上的成功，也再次證明了實體版遊戲在市場仍然具有強大的吸引力，和鑰匙卡形成強烈的對比。
