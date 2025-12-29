免焗爐食譜│七喜燒肋骨 最後咁樣整最香口

年末時間，就算不外出大肆慶祝，跟家人在家相聚吃飯，也是一場值得珍惜的回憶。燒肋骨看起來非常有節日氣氛，其實用鑊來煮，一樣可以有焗爐燒骨的效果，用七喜來煮七喜燒肋骨除了有甜味和焦糖色，也有鬆肉效果，在煮到收汁後掃上加了蜜糖的醬汁再灸燒一下，感覺便如非常誘人開胃了，即睇如何製作七喜燒肋骨：

七喜燒肋骨（3人份量）

烹煮時間：50分鐘

材料：

豬肋排400克

洋葱半個

迷你彩椒各1個

蒜蓉1湯匙

粗鹽2湯匙

幼鹽1茶匙

黑胡椒碎少許

蜜糖1湯匙

醬汁：

七喜半罐

生抽2湯匙

香醋1湯匙

老抽1湯匙

糖1湯匙

水2湯匙

做法

02P-1. 豬肋骨用粗鹽抹兩面擦洗，沖水，重複一次，抹乾。再用幼鹽兩面抹勻，撒黑胡椒碎。洋葱切絲，彩椒切條備用。

03P-2. 燒熱鑊，加油，放入豬肋排，先煎肉那面，把兩面各煎1分鐘至帶焦黃色,盛起。

04-3. 原鑊加油，爆香洋葱和蒜蓉，放回豬肋骨，加人醬汁材料，先煮肉那面，小火煮10分鐘，再翻轉煮10分鐘，最後再翻肉那面朝下，開中大火收汁，盛起豬肋骨，在鍋中的醬汁中加蜜糖拌勻，掃在豬肋骨上，用火槍稍為灸燒至略帶焦色的邊邊。彩椒烤熟或煎熟作配菜。

05P 完成品

1. 豬肋骨用粗鹽抹兩面擦洗，沖水，重複一次，抹乾。再用幼鹽兩面抹勻，撒黑胡椒碎。洋葱切絲，彩椒切條備用。

2. 燒熱鑊，加油，放入豬肋排，先煎肉那面，把兩面各煎1分鐘至帶焦黃色,盛起。

3. 原鑊加油，爆香洋葱和蒜蓉，放回豬肋骨，加人醬汁材料，先煮肉那面，小火煮10分鐘，再翻轉煮10分鐘，最後再翻肉那面朝下，開中大火收汁，盛起豬肋骨，在鍋中的醬汁中加蜜糖拌勻，掃在豬肋骨上，用火槍稍為灸燒至略帶焦色的邊邊。彩椒烤熟或煎熟作配菜。

完成品

文、攝：謝翠玲