免疫自我控制的突破為 3 位科學家贏得 2025 年諾貝爾獎
2025 年諾貝爾生理學或醫學獎於週一頒發給 Mary E. Brunkow、Fred Ramsdell 和 Shimon Sakaguchi，以表彰他們發現免疫系統如何防止自身攻擊身體的機制。這三位科學家因其在外周免疫耐受相關的發現而獲得此殊榮，這是一個至關重要的過程，確保身體的防禦系統不會攻擊自身的組織。這一消息由瑞典卡羅林斯卡學院的諾貝爾大會公布，獲獎者將分享 1,100 萬瑞典克朗（約 £871,400）。根據諾貝爾大會的秘書長 Thomas Perlmann 教授所述，當時只有 Sakaguchi 能夠聯繫到。
這三位科學家的研究解釋了免疫細胞，尤其是 T 細胞，如何區分身體自身的組織和有害的侵入者。這項發現為理解和治療自身免疫疾病，如 1 型糖尿病和多發性硬化症，奠定了基礎。T 細胞是白血球的一種，能夠探測和攻擊受感染或癌變的細胞。然而，若這些細胞錯誤地瞄準健康組織，後果可能是災難性的。到 1980 年代末，科學家已知有害的 T 細胞會在胸腺內成熟過程中被消除。諾貝爾委員會主席 Olle Kämpe 提到：“他們的發現對於我們理解免疫系統的運作及為何我們不會全部發展出嚴重的自身免疫疾病是至關重要的。”
Sakaguchi 發現了一條第二道防線。他展示了攜帶 CD25 蛋白的成熟 T 細胞如何抑制有害的 T 細胞。這些特殊的細胞被稱為調節性 T 細胞，或稱 T-regs。劍橋大學的 Adrian Liston 教授解釋說：“本質上，它們是免疫系統的剎車。” Brunkow 和 Ramsdell 擴展了 Sakaguchi 的研究，確定了與免疫調節有關的基因聯繫。他們發現，患有嚴重自身免疫疾病的老鼠（稱為 scurfy）在 X 染色體上的 FoxP3 基因出現了突變。隨後，他們發現同樣基因突變的兒童會發展成一種罕見的自身免疫病，稱為 Ipex 綜合症。
Sakaguchi 後來證明了 FoxP3 如何控制調節性 T 細胞的發展，確認了其在維持免疫平衡中的重要性。Liston 教授指出：“調節性 T 細胞阻止我們大多數人出現自身免疫和過敏反應。擁有強大的剎車系統使我們能夠實現更強大和更快速的免疫反應，正如一輛車如果有好的剎車，就能擁有更好的加速性能。” 隨著調節性 T 細胞的發現，新療法的開發得以應對免疫系統相關的疾病。Wahren-Herlenius 教授透露：“臨床試驗正在進行，以增加調節性 T 細胞的數量，以抑制自身免疫疾病或器官移植後的不必要免疫反應。”
有趣的是，針對癌症療法則在探索相反的方式。Wahren-Herlenius 補充道：“癌細胞可以利用我們的調節性 T 細胞來避免可能摧毀它們的免疫反應。” 因此，癌症治療的重點是降低或摧毀調節性 T 細胞，以便我們的免疫系統能夠針對惡性細胞行動。倫敦帝國學院的 Danny Altmann 教授指出，調節性 T 細胞的發現已經塑造了現代免疫學。他表示：“在過去 30 年中，對於免疫系統的理解進展很大程度上源於對調節性 T 細胞在健康和疾病各個方面的描述、定義和特徵化。” 倫敦國王學院的 Adrian Hayday 教授稱這一諾貝爾獎為“早該頒發的獎項”。他補充道：“我們仍有大量關於 T-reg 細胞的不解之謎，能否在臨床上常規利用 T-reg 細胞及其特性仍未實現。然而，我對未來的發展充滿信心。”
