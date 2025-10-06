中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
免簽改變旅遊偏好 俄客上月赴華預訂量激增3.5倍
【on.cc東網專訊】中國和俄羅斯日前先後宣布將相互實施免簽政策，俄媒引述當地旅遊平台統計數據指，上月俄羅斯赴華旅遊的預訂量較去年同期急升3.5倍，其中前往北京、上海的遊客激增。
數據顯示，去年9月俄羅斯赴華旅遊訂單中，海南島的比重高達98%，其餘2%為北京；上月海南島的比重降至88%，但仍佔絕大多數，北京和上海各佔5%，其餘城市共佔2%。俄羅斯遊客在海南人均消費為20.9萬盧布（約2萬港元），低於去年同期的23.7萬盧布（約2.24萬港元），跌逾一成。
此外，俄羅斯遊客在華主要預訂的是高檔酒店，其中五星級酒店佔預訂總量一半，四星級酒店亦佔44%。俄旅遊平台主管指出，免簽政策明顯改變了俄羅斯遊客的偏好，中國受歡迎程度已超過俄羅斯國內的渡假勝地。
