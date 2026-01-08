WhatsApp Image 2025-06-27 at 11.20.45.jpeg

運輸署即日起取消免試簽發香港駕駛執照的現場派籌安排，並在下周一開始，每個工作日早上7時提供300個「電子即日籌」名額。運輸署署長李頌恩表示，今日無再見到申請相關服務的排隊人士，相信轉用「電子即日籌」可為有需要申請人士提供便利，公平和有秩序地使用服務。署方將視乎需求及新措施落實後的情況決定需否調整額度，預計3月可全面實施網上預約及增加牌照事務處處理申請。

李頌恩今早(8日)在港台節目表示，「電子即日籌」的籌號系統由數字辦提供技術支援，可分辨是否真人申請，並設有排隊功能，一旦很多人同時登入系統，亦可確保系統運作暢順。如申請人資料不相符，將會取消有關時段的申請，以防止轉讓。每張籌號可辦理一份指定申請人的免試簽發申請。成功獲發即日籌者，會收到一個列明編配時段的電話短訊通知，申請人當日需按時前往櫃位遞交申請文件。

20200318chiu立法會會議14_陳恒鑌.jpg

不排除「程式黨」取代「排隊黨」

立法會議員陳恒鑌在同一節目中表示，不排除會出現「程式黨」取代「排隊黨」，因此電子即日籌未必能完全解決問題，需觀察實施情況，強調只有全面推行網上辦理，才能根本杜絕代辦問題，促請運輸署加快步伐。他又指出，因應「粵車南下」、海外自駕遊等趨勢，內地人士申請免試簽發香港駕照的需求持續上升，相信每日300個籌額不足以應付。長遠而言，全面網上辦理是大勢所趨，最大難度在於核實內地駕駛執照真偽，建議當局與內地部門商討系統對接，以防造假。

提倡明確劃分代理及個人籌

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培在同一節目表示，運輸署改用即時電子籌，是實現公平、公開的有效方法。他建議網上取即日籌可以分為上午籌和下午籌，方便住得較為遠的內地車主辦理手續，並提倡設立雙軌制，將「即日籌」配額明確劃分為「代理」及「個人」籌，防止系統被中介代理大規模搶佔。他更提議，個人配額可考慮分配到交通更便利的牌照事務處，以方便內地申請人。同時，此配額制度應保持彈性，當某一方需求減少時，可將名額靈活調配予另一方。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/免試簽駕照取消現場派籌無再見人龍-李頌恩料3月全面實施網上預約/634360?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral