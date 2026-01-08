免試簽駕照改派電子即日籌 專家倡預留即日籌予緊急申請人

【on.cc東網專訊】鑑於粵車南下政策實施後，運輸署「免試簽發香港駕駛執照」服務需求激增，金鐘牌照事務處外近日更出現通宵紮營排隊的人龍，運輸署昨日（7日）宣布，今日(8日)起取消免試簽發本地駕駛執照的現場派籌，並於下周一（12日）起以「電子即日籌」取代。有議員認為相關做法可免除不必要的爭議，而全面實施網上預約後亦有望加快處理申請。亦有專家建議預留即日籌給有緊急需要的申請人。

議員陳恒鑌今日於電台節目上表示，由於內地駕駛者對換領香港駕駛執照存在龐大需求，因此相信300個「電子即日籌」都難以應付需求，而全面網上預約的安排延後至3月推出，是希望確保每張執照都確有其人，又期望可與內地聯網核對證件的真偽，因此相信全面實施網上預約後，辦理效率有望加快。

而中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培則表示，近日的排隊亂象猶如回到20年前，予人感覺相關安排落後且欠公平。而運輸署改派「電子即日籌」的安排下，李認為應預留即日籌給有緊急需要的申請人，以提供彈性安排，又建議將即日籌分為上午及下午時段，讓身於內地的申請人有更充足的時間前往辦理，至於300個名額亦可分開派發，例如200個代理人籌號及100個申請人籌號，確保公平性。

