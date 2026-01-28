免費入場！《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角 九柱全員集合熱血主題場景打卡牆｜Yahoo活動街

焦點

錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻

召喚鬼滅粉絲！《鬼滅之刃 邁向無限城》快閃店香港站於即日（1 月 28 日）正式登陸旺角 INCUBASE Arena 登場！日本封神級的動畫《鬼滅之刃》熱潮席捲全球，當中《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》及《劇場版鬼滅之刃無限城篇第一章：猗窩座再襲》穩佔日本最高電影票房收入頭兩位，氣勢一時無兩！而《鬼滅之刃無限城篇第一章：猗窩座再襲》更將會推出日本動畫電影史上首創的IMAX特別上映版，勢必再度引爆新一輪《鬼滅之刃》狂熱。今次在旺角 INCUBASE Arena 登場的《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站，是全港首個完整集結《鬼滅之刃》動畫全篇章的主題快閃店，粉絲不僅可重溫多場經典戰役與令人動容的名場面，更有獨家周邊同步登場。粉絲們可免費入場，踏上邁向無限城之旅！

無限城降臨旺角！期間限定快閃店推超高人氣「九柱」周邊

今次快閃店推出的周邊深度呼應劇情內容，不僅網羅《無限城篇》劇場版中的重量級角色──無慘大人、黑死牟、童磨、猗窩座，更特別將《刀匠村篇》中與戀柱激戰至最後的憎珀天納入設計陣容，還以超高人氣的「九柱」為設計靈感，推出多款 T 恤、角色亞加力立牌 、電競級滑鼠墊、角色日輪刀鑰匙圈、刺繡環保袋及透明小海報等經典周邊，將角色魅力完整呈現，全方位滿足粉絲的收藏與珍藏慾望。

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站

開放日期：2026年 1 月 28 日 - 2026 年 3 月 15 日

開放時間：11:00 am - 10:00 pm

地點：旺角創興廣場地庫 INCUBASE Arena B2

網站：https://www.incutix.com/event-listing/22

