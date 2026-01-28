免費入場！《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角 九柱全員集合熱血主題場景打卡牆｜Yahoo活動街

召喚鬼滅粉絲！《鬼滅之刃 邁向無限城》快閃店香港站於即日（1 月 28 日）正式登陸旺角 INCUBASE Arena 登場！日本封神級的動畫《鬼滅之刃》熱潮席捲全球，當中《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》及《劇場版鬼滅之刃無限城篇第一章：猗窩座再襲》穩佔日本最高電影票房收入頭兩位，氣勢一時無兩！而《鬼滅之刃無限城篇第一章：猗窩座再襲》更將會推出日本動畫電影史上首創的IMAX特別上映版，勢必再度引爆新一輪《鬼滅之刃》狂熱。今次在旺角 INCUBASE Arena 登場的《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站，是全港首個完整集結《鬼滅之刃》動畫全篇章的主題快閃店，粉絲不僅可重溫多場經典戰役與令人動容的名場面，更有獨家周邊同步登場。粉絲們可免費入場，踏上邁向無限城之旅！

廣告 廣告

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角

決戰鬼滅打卡牆！炭治郎、善逸等鬼殺隊成員集結

《鬼滅之刃 邁向無限城》快閃店於 1 月 28 日 至 3 月 15 日在香港旺角INCUBASE Arena 舉行，今次快閃店將集結動畫全篇章貫穿主題，帶大家一次過回顧《竈門炭治郎立志篇》、《無限列車篇》、《遊郭篇》、《刀匠村篇》及《柱訓練篇》5大經典章節，入口拱門處先有炭治郎、善逸與伊之助3位主角迎賓外，展區內也可找到鬼殺隊九柱們也全員！店內特別打造巨型主視覺打卡牆，展區處處可見炭治郎率領鬼殺隊成員揮刃迎戰無限城最終決戰的壯烈場面，粉絲們置身於熟悉的經典場景，憑著震撼的影像與動人對白，重溫炭治郎、禰豆子及眾柱們並肩作戰的點滴，回味各重要篇章的精彩場面及動人的故事情節，一起踏入《鬼滅之刃》的世界，再次燃起心中的熱情與感動！

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角

無限城降臨旺角！期間限定快閃店推超高人氣「九柱」周邊

今次快閃店推出的周邊深度呼應劇情內容，不僅網羅《無限城篇》劇場版中的重量級角色──無慘大人、黑死牟、童磨、猗窩座，更特別將《刀匠村篇》中與戀柱激戰至最後的憎珀天納入設計陣容，還以超高人氣的「九柱」為設計靈感，推出多款 T 恤、角色亞加力立牌 、電競級滑鼠墊、角色日輪刀鑰匙圈、刺繡環保袋及透明小海報等經典周邊，將角色魅力完整呈現，全方位滿足粉絲的收藏與珍藏慾望。

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站登陸旺角

=================

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站

開放日期：2026年 1 月 28 日 - 2026 年 3 月 15 日

開放時間：11:00 am - 10:00 pm

地點：旺角創興廣場地庫 INCUBASE Arena B2

網站：https://www.incutix.com/event-listing/22

=================

Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）