免費入場！刺紋化 Trick Or Ink 萬聖節紋身嘉年華 贏限定紋身貼紙/驅邪蒜頭頸帶/搞怪符令膠紙

由10月31日至11月2日，近百位本地紋身師將在啟德Airside化身為各式鬼怪角色，用他們精湛的技藝詮釋身體藝術與節日魔法的完美融合。活動展現了香港紋身界的創作實力，更以創新科技和全齡友善的設計，為大眾重新定義紋身文化的邊界與可能性！





活動最大亮點莫過於設置在三樓的「Oh My Ink - Try-On Machine」，這台猶如魔法水晶球的創新設備，運用最新AI投影技術即時呈現紋身效果 。參與者無需承受任何疼痛，便能真實感受紋身藝術在身上的視覺效果，並可拍攝分享至社交媒體，打造最具紀念價值的萬聖節時刻。​這項技術突破不僅降低了紋身的體驗門檻，更為那些對紋身躇躊滿志的人們提供了絕佳的「試水」機會。

廣告 廣告

「刺紋化 Trick Or Ink」打破了紋身文化的年齡界線，將活動設計為真正的全民參與慶典 。小朋友只需向主辦單位唸出魔法咒語「Trick or Ink」，即可獲得免費萬聖節糖果和限量紋身貼紙。就連寵物也有專屬的萬聖節限定頸巾，讓毛孩們也能參與這場藝術盛會。​

活動特別設計了融入香港元素的萬聖節主題手機遊戲，穿插經典港式鬼故事，帶來獨特的本土驚悚體驗 。參與者完成挑戰後可獲得充滿港式幽默的獎品，包括驅邪蒜頭頸帶、搞怪符令膠紙等創意禮品，展現了香港文化特有的包容性和創新精神。





本次活動匯聚了香港紋身界的頂尖創作者，從致力推廣紋身文化的鑫橈文化創辦人Brice Yeung，到醉心日本文化的新生代創作者彫那Andersen，再到專精美式傳統風格的資深紋身師Big Sammy等 。這些藝術家各具特色的創作風格，從彩色寫實、日式浮世繪到美式傳統，充分展現了香港紋身文化的多元化生態。

Big Sammy( @Bigsammytattoo )

Big Sammy has been in the tattooing game since 2009. He is a pioneer and also specializing in style of freehand custom lettering and chicano black and grey. He founded the tattoo shop Whogotinked Studio in 2017.





Brice Yeung ( @Briceyeungtattoo )

鑫橈文化及鑫橈刺青創辦人— 一直致力推廣紋身文化，上年度更將紋身帶入香港文化中心，讓公眾了解紋身文化已有別於過往的形象，現已逐漸被大眾接受。紋身背後可包含不同的設計理念及客人背後的故事。紋身風格偏好彩色寫實，希望為客人記錄低其珍貴片段。





彫那 Andersen ( @_dealer_ )

擁有香港皮囊日本靈魂的新一代紋身創作者，醉心日本文化，致力學習浮世繪中妖怪、英雄、神話、情色題材，並與日本傳統紋身創作的融合交錯；當中彫那取其靈活多變粗幼線條與色彩，配合個人獨有獵奇、變態的思維於作品中，令創作赤裸躍然於作品上此外彫那除了紋身創作外，亦會於日常創作不同題材的畫作，參考日本神怪背景投射於現代日常生活觀察中，加入個人幻想，創作出「當今浮世繪」。





Hoji chau( @anuntat2 )

是人氣紋身店 the59tattoo店舖其中一位紋身師，紋身風格是America traditional ，主

題由classic到動漫題材。





Ivan Wong（ ＠Deartattoohk ）

風格是以細緻寫實素描配搭幾何與煙何，簡潔乾淨地描出每位客人獨一無二的故事。





Lewis Li （ ＠lewislitattoo ）

Lewis Li (Fridays Tattoo) – Former designer turned tattoo artist, focused on

refined, timeless body art.





Egbert( ＠egbert_tattoo )

來自Bench Tattoo，Think Beyond, Ink Beyond。





「刺紋化 Trick Or Ink 萬聖節紋身嘉年華」

日期：2025年10月31-11月2日（ Friday to Sunday ）

時間：12nn - 10pm(31/10) ; 10am - 10pm (1-2/11)

地點：九龍啟德Airside三樓及四樓 （近中庭的公共區域）

入場費：免費







