免費參觀：[香港國際遊艇展2025］西貢匡湖遊艇會
周末*星级*好去處：参觀全港最大規模的[香港國際遊艇展], 探索海洋珍寶！
大家可走進平日祗供會員享用的匡湖遊艇㑹, 感受異常超酷尊貴的氣場。
穿越飄揚的旗海, 踏足海上浮橋, 迎面是極其壯觀的遊艇巡禮, 近50艘来自世界各地
(中國、意大利、法國、英國、芬蘭及美國等地) 新款“熱捧”遊艇帆船列陣歡迎你。
這股來自海洋的動力, 令人釋放煩雜瑣務—海風撲面, 親綠波, 呼吸海空氣, 好寫意。
打卡海洋+遊艇，仿如置身世界聞名嘅摩纳哥船展。
岸上展區更是一應俱全, 各式船用設備和服務, 及水上運動用品展攤, 十分熱鬧。
場內還有美味小食供享用㖭！
世界级遊艇展, 不假外求, 本地遊即可享有。超爽！
[香港國際遊艇展2025］
展覧日期: 2025年12月4日 (2-6pm) ; 12月5至7日 (10am-6pm)
地點：西貢公路380號匡湖遊艇會
https://hkinternationalboatshow-cmc.com
機會難逢 本地好去處
交通方便, 大巴小巴均可抵達。亦有私家車位。
(資料由客户提供)
