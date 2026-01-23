Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

免費台北機票｜香港國際機場網上商店低至4折優惠！買滿$3,500即送星宇航空來回台北機票

踏入馬年，除了四出拜年賀新歲，想為自己安排一場說走就走的旅行？香港國際機場網上商店HKairportShop.com特別推出新春驚喜，不僅精選產品低至4折，消費滿指定金額更直接送出星宇航空台北來回機票，讓你在購物的同時，輕鬆預備下一趟台灣之旅。

香港國際機場網上商店HKairportShop.com特別推出新春驚喜，精選產品低至4折。（圖片來源：HKairportShop.com）

消費即賞台北機票

由即日起至2026年2月4日，HKairport Rewards會員只要在HKairportShop.com單一消費淨額滿$3,500，即可獲贈星宇航空（STARLUX Airlines）香港至台北來回機票一套。是次活動無需抽獎，實行「買滿即賞」，每位會員於推廣期內最多可換領兩套機票，最適合與伴侶或親友一同出發。星宇航空向來高質見稱，雖然開航只有短短幾年，就已經獲得航空界奧斯卡SKYTRAX五星航空評級，除了精品級的機艙設計及精緻餐點，乘客更可享受機上免費文字訊息Wi-Fi，旅途體驗相當體面。

由即日起至2026年2月4日，HKairport Rewards會員只要在HKairportShop.com單一消費淨額滿$3,500，即可獲贈星宇航空（STARLUX Airlines）香港至台北來回機票一套。（圖片來源：Getty Images）

賀年精選 優惠低至4折

網店目前已準備多款賀年精選，包括寓意吉祥的賀年美食、名酒及潮流電子產品，部分更提供低至4折的震撼優惠。若想趁新年添置奢華精品，網店的「尊尚購物服務」亦同步涵蓋此獎賞。你可以預留並選購BVLGARI、Piaget、Tiffany & Co. 及Tory Burch等名牌產品。只要消費達標，即可邊入手心頭好，邊賺取機票，以全新造型與心情迎接豐盛的一年。

The History of Whoo 拱辰享 氣韻生系列禮盒

價錢：$460（ 原價：$1,150 ）

SHOP NOW

The History of Whoo拱辰享氣韻生系列禮盒，價錢：$460（原價：$1,150）（圖片來源：HKairportShop.com）

Lancome Génifique 煥活修護精華兩件裝

價錢：$1,884（ 原價：$3,140 ）

SHOP NOW

Lancome Génifique煥活修護精華兩件裝，價錢：$1,884（原價：$3,140）（圖片來源：HKairportShop.com）

貴州茅台茅台國酒典藏53度李白紀念版375毫升

價錢：$2,888（ 原價：$4,510 ）

SHOP NOW

貴州茅台茅台國酒典藏53度李白紀念版375毫升，價錢：$2,888（原價：$4,510）（圖片來源：HKairportShop.com）

半島精品店 豐裕新春禮物籃

價錢：$4,998

SHOP NOW

半島精品店豐裕新春禮物籃，價錢：$4,998（圖片來源：HKairportShop.com）

半島精品店奢享賀年禮盒

價錢：$1,988

SHOP NOW

半島精品店奢享賀年禮盒，價錢：$1,988（圖片來源：HKairportShop.com）

Apple iPhone 17 Pro Max（256GB）（套裝組合）

價錢：$12,309

SHOP NOW

Apple iPhone 17 Pro Max（256GB）（套裝組合），價錢：$12,309（圖片來源：HKairportShop.com）

榮耀Magic V5智能手機 - 絲路敦煌

價錢：$11,999

SHOP NOW

榮耀Magic V5智能手機 - 絲路敦煌，價錢：$11,999（圖片來源：HKairportShop.com）

Urbanista Atlanta Advanced無線耳機 - 紅色

價錢：$928

SHOP NOW

Urbanista Atlanta Advanced無線耳機 - 紅色，價錢：$928（圖片來源：HKairportShop.com）

Rémy Martin人頭馬X.O「邑馬當先」聯名合作款 700毫升

價錢：$1,910

SHOP NOW

Rémy Martin人頭馬X.O「邑馬當先」聯名合作款 700毫升，價錢：$1,910（圖片來源：HKairportShop.com）

好棧盒裝日本宗谷大元貝（一斤裝）

價錢：$1,380

SHOP NOW

好棧盒裝日本宗谷大元貝（一斤裝），價錢：$1,380（圖片來源：HKairportShop.com）

Shiseido Ultimune皇牌免疫力活膚精華組合

價錢：$2,510

SHOP NOW

Shiseido Ultimune皇牌免疫力活膚精華組合，價錢：$2,510（圖片來源：HKairportShop.com）

HKairportShop.com 機場網上商店

網址：按這裡

