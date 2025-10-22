免費好去處2025｜全港博物館免費入場日子一覽 最平$90一家四口玩足全年！附博物館通行證用法

放假外出想找免費娛樂，全港的博物館絕對是消閑好去處！有多個博物館及活化的舊建築都是全年免費入場，既有展覽，又有各式有趣的活動。就算有特別展覽需付費，只需申請一張博物館通行證，最平一家四口$90即可全年任去，即睇內文。

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

大館

大館

大館

大館前身是中區警署建築群，擁有三大法定古蹟包括前中區警署、中央裁判司署和域多利監獄，現時已活化成世界級的古蹟及文化藝術館，屬香港藝術文化地標。大館更於2019年獲頒發聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎卓越獎項。

廣告 廣告

門票：大館免費開放，但個別展覽及節目或需另外收費

地址：香港中環荷李活道10號

開放時間

大館：08:00-23:00

訪客中心：10:00-20:00

賽馬會藝方：11:00-19:00（星期二至日）

文化古蹟展覽：11:00-19:00

香港藝術館

香港藝術館成立於1962年，是香港首間公營美術館，館藏超過19,700套藝術珍品，反映了香港作為國際都會的文化系譜與承傳。策展比照古今、中西、本地以至國際，演繹多元萬象的藝術世界，以香港視點提供新的角度欣賞傳統，開拓新的體驗和文化涵養，讓藝術連結生活。

門票：免費，專題展覽除外，博物館通行證適用

地址：尖沙咀梳士巴利道10號

開放時間

星期一至三、五：10:00-18:00

星期六、日及公眾假期：10:00-21:00

聖誕前夕及農曆新年除夕：10:00am-17:00

星期四（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館

茶具博物館

茶具博物館

茶具文物館原為前英軍總司令官邸，於1984年改建，多年後又增建新翼羅桂祥茶藝館。茶具文物館作為香港藝術館分館的主要工作是保存、展出與研究茶具文物及有關的茶藝文化。除展覽外，茶具文物館亦定期舉辦茶藝活動等節目，包括「四時茶語」品茶及「漫遊旗杆屋，欣賞茶文化」導賞活動。

門票：免費，博物館通行證適用

地址：香港中區紅棉路10號 (香港公園內)

開放時間

星期一、三至日: 10:00-18:00

聖誕前夕及農曆新年除夕: 10:00-19:00

星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館

香港歷史博物館

香港歷史博物館

香港歷史博物館

香港歷史博物館的前身是1962年成立的「大會堂美術博物館」，後於1969年易名為「香港博物美術館」，並於1975年分拆為「香港藝術館」和「香港博物館」。「香港博物館」由1998年4月1日起，易名為「香港歷史博物館」。除了位於漆咸道南的主館外，香港歷史博物館轄下還有四間分館，分別位於深水埗的李鄭屋漢墓博物館、柴灣的羅屋民俗館、鰂魚涌公園內的葛量洪號滅火輪展覽館，以及中環半山的孫中山紀念館。

館內原有的「香港故事」常設展自2001年開幕，於2020年年底關閉，以便進行大規模的更新工程。至去年推出「香港多面體」系列展覽，屬更新常設展覽的第一階段。3項展覽內容分別為「油尖旺‧望油尖——都市流光坊眾情」、「香江葡跡——香港葡人故事」及「萍寄金山——香港與加州華僑生活」。

門票：免費，專題展覽除外，博物館通行證適用

地址：尖沙咀漆咸道南100號（香港科學館側）

開放時間

星期一、三至五 : 10:00-18:00

星期六、日及公眾假期 : 10:00-19:00

聖誕前夕及農曆新年除夕: 10:00-17:00（休館日除外）

星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館

香港科學館

香港科學館

香港科學館

香港科學館

科學館於1991年開幕，致力為不同年齡的觀眾帶來愉快的學習體驗。以有趣的互動展品來激發大家的創意思維，透過親身嘗試和動手操作，探索科學的樂趣。展品分布於館內多個展廳，包括令人充滿能量的磁電廊、感受地動山搖的地球科學廳、探索生命演化奧秘的古生物展廳、生氣勃勃的生物多樣性展廳、富啟發性的賽馬會環保廊和讓小朋友樂在其中的兒童天地。除展覽外，亦會舉辦不同活動、工作坊及科學比賽等。

門票：常設展覽標準票$20／優惠票$10／團體票$14／全日制學生免費，逢星期三免費入場，博物館通行證適用

地址：尖沙咀東部科學館道二號

開放時間

星期一、二、三及五：10:00-19:00

星期六、日及公眾假期：10:00-21:00

星期四（公眾假期除外）、農曆年初一及初二休館

聖誕前夕及農曆新年除夕開放至17:00

香港太空館

香港太空館

香港太空館

香港太空館

香港太空館自1980年啟用以來，一直肩負推廣天文及太空科學教育的使命，其獨特的蛋形外殼早已成為尖沙咀的地標之一。館內分為東、西兩翼，東翼為核心區域，設有天象廳、宇宙展覽廳及全天域電影放映室；其中天象廳配備直徑23米的半球形銀幕，為東半球首個全天域放映系統，亦是全球首間採用全自動天象節目控制的天文館。西翼則設有太空探索展覽廳、演講廳及天文書店，讓參觀者更深入了解宇宙奧秘。太空館每年舉辦多項教育與觀星活動，包括星空遊樂園、天文講座及特別天象觀測等，並透過其網頁提供豐富的天文知識及最新資訊，成為市民學習天文、探索宇宙的最佳據點。

門票：展覽廳標準票$10／優惠票$5／團體票$7／全日制學生免費，逢星期三免費入場，博物館通行證適用地址：尖沙咀梳士巴利道10號

開放時間

星期一、三至五：13:00-21:00

星期六、日及公眾假期：10:00-21:00

聖誕前夕及農曆新年除夕提前於17:00休館

星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館

香港抗戰及海防博物館

香港抗戰及海防博物館

香港抗戰及海防博物館重點介紹抗戰歷史及香港的海防和軍事變遷，彰顯「抗戰」與「海防」的保家衛國中心主題。博物館為常設展覽及史蹟徑注入了更多多媒體元素，以新穎的演繹手法和主題形式，訴說抗戰歷史及香港海防故事，傳承和弘揚愛國主義精神。

門票：免費，博物館通行證適用

地址：筲箕灣東喜道175號

開放時間

3月至9月 週一至週三，週五至週日：10:00-18:00

10月至2月 週一至週三，週五至週日：10:00-17:00

休館：逢星期四（公眾假期除外）、農曆年初一及二

孫中山紀念館（暫時關閉）

孫中山紀念館

孫中山紀念館

孫中山紀念館位於中環半山衛城道，原設有兩個常設展廳，展出多件珍貴的歷史文物讓大眾了解孫中山先生的生平事跡。不過紀念館已於2024年中暫時關閉，進行維修和改善工程，預計於2025年下半年重開。

門票：免費，博物館通行證適用

地址：香港中環半山衞城道7號

香港電影資料館

香港電影資料館

香港電影資料館

香港電影資料館

香港電影資料館籌劃辦事處於1993年成立，位於港島東西灣河海傍的永久館址於2001年1月落成啟用，樓高五層，設有小型電影院、展覽廳、資源中心、藏品庫及修復工作室。該館致力搜集電影資料，藏品主要來自業界及公眾的捐贈。搜集回來的文物經歸檔編目後，可提供予公眾人士使用。為提高公眾對香港電影及歷史文化的興趣和認識，我們定期舉辦電影放映、展覽、座談會等活動，並出版專題書籍。

門票：免費，電影院節目則需另外收費，博物館通行證適用

地址：西灣河鯉景道50號

開放時間

星期一、三至日：10:00-20:00

聖誕前夕及農曆新年除夕：10:00-17:00

星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館

香港視覺藝術中心

香港視覺藝術中心

香港視覺藝術中心

香港視覺藝術中心前身為英軍已婚宿舍「卡素樓」，現列為一級歷史建築，建於1900至1910年間，屬舊域多利軍營的擴建部分，並於1992年改建為香港視覺藝術中心，增設玻璃拱頂新翼，成為結合歷史與現代設計的藝術地標。中心集創作、展覽與學習於一體，為專業藝術家及公眾提供交流平台，可租用場地舉辦展覽。除了設有完善的工作室與展覽空間，亦鼓勵跨界藝術實驗，探索數碼、多媒體及新興技術在藝術創作中的可能性，成為推動本地藝術發展的重要據點。

門票：免費，博物館通行證適用

地址：中區堅尼地道7A vA!五樓展覽廳

時間：10:00-21:00 (除特別註明外)，逢星期二休息

油街實現

油街實現

油街實現

油街實現位於北角，前身為建於1908年的遊艇會會所，屬二級歷史建築。經活化後於2013年由藝術推廣辦事處改建為藝術空間，成為結合歷史與創意的文化地標。名字「油街實現」寓意讓藝術在生活中落地實踐，而英文名稱「Oi!」則象徵行動與呼喚，邀請大眾共同參與創作。場地原有紅磚瓦頂建築，充滿殖民時代風格，並於2022年擴展至毗鄰戶外區，增設更多展覽及互動空間。這裡不僅為藝術家提供展示與交流的平台，亦舉辦多元的公眾活動，鼓勵市民在輕鬆環境中感受藝術魅力，激發無限創意。

門票：免費，博物館通行證適用

地址：北角油街12號

開放時間

星期一：14:00-20:00

星期二至日：10:00-20:00

聖誕前夕及農曆新年除夕：10:00-17:00

星期一上午(公眾假期除外)、農曆年初一及二休館

羅屋民俗館

羅屋民俗館

羅屋民俗館

羅屋民俗館是一座法定古蹟，「羅屋」建於十八世紀，是柴灣目前碩果僅存的一座古村屋。其原來的戶主是一家姓羅的客家人，故名「羅屋」，是典型的三間兩廊式客家民居，民俗館展出傳統家具和各種農具等。

門票：免費，博物館通行證適用

地址：柴灣吉勝街14號

開放時間

星期一至三、五至日：10:00-18:00

聖誕前夕及農曆新年除夕：10:00-17:00

休館日：星期四（公眾假期除外）、農曆年初一及二

三棟屋博物館

三棟屋博物館

三棟屋博物館

三棟屋博物館

三棟屋是有逾200年歷史的客家圍屋，於1981年列為法定古蹟，1987年重修成三棟屋博物館，並開放予市民參觀。三棟屋博物館佔地約2,000平方米，建築佈局有如棋盤，左右對稱，中軸線上設有前廳、中廳和祠堂，中間有四間獨立房舍，並由左右兩旁的橫屋和後方的排屋圍攏而成。

香港非遺中心於2020年底展開啓用以來最大規模展覽更新工作，全新展覽系列「循聲覓道 — 香港非物質文化遺產」加入更多藝術和多媒體元素，以嶄新、創意的方式重新演繹本地傳統文化，讓觀眾深入認識香港非遺的內涵，以及三棟屋的歷史文化和建築特色。

門票：免費，博物館通行證適用

地址：荃灣古屋里二號

開放時間

星期一、三至日：10:00-18:00

聖誕前夕及農曆年除夕：10:00-17:00

星期二 (公眾假期除外)、農曆年初一及二休館

香港鐵路博物館

香港鐵路博物館

香港鐵路博物館

香港鐵路博物館位於大埔墟市中心，是在舊大埔墟火車站原址改建而成的戶外博物館，面積6,500平方米。舊火車站大樓建於1913年，是一座風格獨特的金字頂中國傳統建築。火車站1984年被列為法定古蹟，經修復及重新佈置後成博物館後，自1985年起開放予市民參觀。

香港鐵路博物館40周年特備節目包括11月8日舉行的社區音樂會、11月23日的香港鐵路博物館同樂日2025及12月20日的香港鐵路博物館40周年紀念日等。

門票：免費，博物館通行證適用

地址：大埔大埔墟崇德街13號

開放時間

星期一、三至日及公眾假期：10:00-18:00

聖誕前夕及農曆新年除夕：10:00-17:00

星期二(公眾假期除外)、農曆年初一及初二休館

上窰民俗文物館

上窰民俗文物館

上窰民俗文物館

上窰民俗文物館位於風景優美的西貢郊野公園，是一座建於十九世紀末的客家村舍，上窰村和鄰近的一座灰窰於1981年被列為法定古蹟，重修後於1984年開放為博物館。重修的客家村落設有房舍、敞闊的曬坪及其他附設建築，包括廚房、牛欄、豬舍及一座6米高的更樓。館內陳列了各種當年客家簡樸的家具及農具，並附有相片及圖片說明，重現上窰昔日的鄉村風貌。視聽導賞室播放影片，讓觀眾認識上窰村的歷史及本土文化。

門票：免費，博物館通行證適用

地址：西貢北潭涌自然教育徑

開放時間

3月至9月：10:00-18:00

10月至2月：10:00-17:00

星期二(公眾假期除外)、農曆年初一及初二休館

李鄭屋漢墓博物館

李鄭屋漢墓博物館

李鄭屋漢墓博物館

李鄭屋漢墓博物館

李鄭屋漢墓於1955年在深水埗李鄭屋村興建徙置大廈時被發現，經考證屬東漢時期（公元25年至220年），是香港極具歷史價值的考古遺址。漢墓於1988年被列為法定古蹟，現已封閉保護，公眾可透過玻璃窺探墓室內貌。毗鄰的展覽館展示出土的陶器與青銅器，並以模型、圖片及錄像介紹漢墓的發現經過、地理環境及結構。此外，館內設有「互通有無：漢代絲綢之路與貿易圖片展」，讓觀眾了解東漢時期的貿易文化與絲綢之路的歷史交流。

門票：免費，博物館通行證適用

地址：深水埗東京街41號

開放時間

星期一至三、五至日：10:00-18:00

聖誕前夕及農曆新年除夕 : 10:00-17:00

星期四（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館

葛量洪號滅火輪展覽館

葛量洪號滅火輪展覽館

葛量洪號滅火輪展覽館

葛量洪號滅火輪展覽館

「葛量洪號」滅火輪於1953年投入服務，是香港消防處滅火輪隊的旗艦，曾參與多宗重大火警與海上救援行動，見證香港消防及造船業的發展。退役後由香港歷史博物館收藏，並於2007年設立「葛量洪號滅火輪展覽館」開放予公眾參觀。展覽館佔地約1,200平方米，展出珍貴消防文物及多媒體資料，讓市民深入了解香港的海上救援歷史與消防文化。

展覽館逢星期六、日及公眾假期下午2時30分和4時正提供免費導賞服務，全程約1小時，名額20人，即場參加，先到先得，額滿即止。

門票：免費，博物館通行證適用

地址：香港鰂魚涌公園

開放時間

星期一、三至日及公眾假期：10:00-18:00

聖誕前夕及農曆新年除夕：10:00-17:00

星期二(公眾假期除外)、農曆年初一及初二休館

美荷樓生活館

美荷樓生活館

美荷樓生活館

美荷樓生活館

美荷樓生活館是香港首間由香港青年旅舍協會設立及管理的公屋博物館。其前身為1954年落成的美荷樓，是香港首批徙置大廈之一，源於1953年聖誕節當晚的石硤尾大火，當時約58,000人失去家園。美荷樓的建成開啟了香港公共房屋政策的新篇章。現時生活館於原址設立，透過展覽重現昔日社區風貌、公屋設計與居民生活變遷，見證香港城市發展與社會歷史。

門票：免費

地址：九龍深水埗石硤尾邨41座

開放時間

星期二至星期日及公眾假期 ：10:00-18:00

中秋節、平安夜及農曆新年除夕：10:00-16:00

星期一（公眾假期除外）、農曆年初一至初三：休館

消防及救護教育中心暨博物館

消防及救護教育中心暨博物館

位於將軍澳百勝角的「消防及救護教育中心暨博物館」屬消防及救護學院的一部分，設有4層展示廳，展示包括「消防歷史沿革區」、「消防及救護車輛展覽區」、「消防服務展覽區」、「救護服務展覽區」及「培訓工作區」等多個展區，更展出消防處150年來的珍貴歷史圖片、制服、工具及車輛，讓市民深入了解消防處的發展歷程。

門票：免費入場，需網上預約指定時段參觀

地址：將軍澳百勝角路11號

開放時間：星期一、二、四至日（星期三休館）

參觀時段：9:30-11:00／11:30-13:00／14:00-15:30／16:00-17:30

薄鳧林牧場

薄鳧林牧場

薄鳧林牧場為舊牛奶公司遺址，屬發展局第四期活化歷史建築伙伴計劃，由香港明愛及薄扶林村文化地境保育有限公司共同策劃。透過參觀活化後的古蹟——前牛奶公司高級職員宿舍（The Braemar），了解牧場歷史、建築特色、活化過程等。牧場亦以社區角度演繹及展示牛奶公司與週邊社區的扣連，透過舉辦展覽、導賞團與工作坊等，宣揚對多元生活與天然環境的欣賞與尊重，推動在地永續的生活方式。

門票：免費

開放時間

星期一至日（包括公眾假期）10:00-12:30；14:00-18:00

逢星期三休館（公眾假期除外）

博物館通行證家庭最平$90！

由康文署發行的「博物館通行證」是一張年票，讓市民及遊客在12個月內無限次參觀康文署轄下博物館的收費常設及專題展覽，鼓勵公眾更親近文化藝術。通行證分為三種：家庭票$100、個人票$50及優惠票$25，優惠票只適用於全日制學生、殘疾人士、60 歲或以上高齡人士。現時，凡持有香港海洋公園全年會籍或香港迪士尼樂園「奇妙處處通」會員卡的市民，可於優惠期內購買博物館通行證並享有9折優惠。以家庭通行證為例，折扣後只需$90，最多兩大兩小、一家四口使用，即平均每人每年僅約$22.5，便可暢遊全港17間康文署轄下的博物館，盡享全年文化體驗之旅。

博物館通行證持有人可享以下優惠

申請博物館通行證及續證，可於下列博物館辦理：

香港藝術館

香港歷史博物館

香港文化博物館

香港科學館

香港太空館

孫中山紀念館（暫停開放）

香港抗戰及海防博物館

同場加映：「香港博物館節2025」11月登場

康文署將於11月1至30日舉辦「香港博物館節2025」。踏入第11年，今年以「博物館慶典年」為主題，慶祝共6間博物館的周年紀念，分別是李鄭屋漢墓發現70周年、香港歷史博物館50周年、香港太空館45周年、香港鐵路博物館40周年、香港文化博物館25周年及香港抗戰及海防博物館1周年。

康文署轄下的17間博物館及藝術空間將舉辦多項精采節目，並分五大系列呈獻，包括「特選節目系列」、「同樂日系列」、「文化聯乘系列」、「展覽及電影系列」以及「互動體驗系列」，超過70項精彩節目陸續登場。另外亦會有「博物館精選好書+精品特賣」，多項好書及精品以低至半價發售。

香港博物館節2025

更多著數文章：