免費派SNICKERS！SNICKERS推士多啤梨新口味 贏IVY@COLLAR聖誕派對入場券或$5,000酒店禮劵

SNICKERS為了慶祝亞洲樂壇盛事Mnet亞洲音樂大獎（MAMA）重回香港，特別舉辦了新產品免費派發活動 。將在11月28日至29日期間，全新士多啤梨味朱古力棒在啟德指定地點免費派發10,000份；此外即將舉辦的「SNICKERS甜蜜聖誕派對」邀請了人氣偶像IVY@COLLAR擔任嘉賓以歌舞與大家共度聖誕佳節，購買SNICKERS及指定朱古力產品除了有機會贏取「甜蜜聖誕派對」入場券，更有機會獲得$5,000五星級酒店禮劵！想知道如何免費派SNICKERS及贏取禮券詳情，就要繼續看下去啦！

免費派SNICKERS詳情！

SNICKERS免費領取的活動即將會在MAMA舉辦期間，即是11月28日至29日一連兩日於啟德舉行，10,000份全新士多啤梨味朱古力棒與樂迷分享！此外，更有SNICKERS限量驚喜優惠券免費派發，大家只需在指定時段前往活動地點，尋找SNICKERS大使完成簡單小任務，就可免費得到全新士多啤梨味朱古力棒及SNICKERS®限量驚喜優惠券，憑券能以$6超抵價再次享受全新士多啤梨味朱古力棒。

活動日期：11月28日至29日

活動時間：下午2時30分至6時30分

活動地點：啟德沐安街附近（近港鐵啟德站A出口） / 啟德體育園 近啟德站D出口

士多啤梨味朱古力棒

優惠券

「甜蜜聖誕派對」邀請IVY@COLLAR！獲得門票方式

為慶祝新口味登場，SNICKERS將舉辦「甜蜜聖誕派對」，更會邀請人氣偶像IVY@COLLAR擔任嘉賓，與各位粉絲互動！大家只需於即日起至12月4日內購買SNICKERS及指定朱古力產品，憑收據正本至活動網頁完成登記，每期時段消費金額最高的前55名參加者，即有機會獲得$5,000五星級酒店禮劵，更有機會贏取「甜蜜聖誕派對」入場券。粉絲們十分心動吧，快啲Bookmark日期參與抽獎啦！

活動日期：即日起至12月4日

兩期登記時段：第一期: 11月19日至11月26日 ; 第二期: 11月27日 至 12月4日

大獎（第1-50名）：SNICKERS®甜蜜聖誕派對入場券 (共100名)

二獎（第51-55名）：五星級酒店禮券（價值$5000）(共10名)

👉憑收據正本至活動網頁https://octopus-opl.com/home/snickersluckydraw2025完成登記

甜蜜聖誕派對

